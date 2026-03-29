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    首頁 > 政治

    蔡英文到台中爬鰲峰山 何欣純好奇「頭髮都不會亂」她妙回

    2026/03/29 16:56 記者陳建志／台中報導
    前總統蔡英文（右3）今天在立委何欣純（右2）等人陪同下到清水鰲峰山爬山，沿途熱情跟民眾打招呼。（何欣純提供）

    前總統蔡英文（右3）今天在立委何欣純（右2）等人陪同下到清水鰲峰山爬山，沿途熱情跟民眾打招呼。（何欣純提供）

    前總統蔡英文今天在民進黨台中市長參選人何欣純、立委蔡其昌等人陪同下，前往台中鰲峰山爬山，一路上許多民眾看到小英本尊都很開心，熱情跟她打招呼，蔡英文也不忘替何欣純拉票。蔡英文一路上健步如飛，不過因海線風大，何欣純說，自己的頭髮被吹得亂七八糟，但是小英總統的頭髮卻始終平順，一撥就整齊，笑稱很好奇她平時是如何護髮的。

    何欣純表示，很開心小英總統這次來台中，感受到市民滿滿的熱情，尤其一路上碰到許多毛小孩，小英總統和大家都很開心，今天一大早到清水鰲峰山爬山，小英總統健步如飛，一點都不會喘。

    何欣純說，不過因為風很大，自己的頭髮被吹得亂七八糟，但是小英總統的頭髮卻始終平順，一撥就整齊，笑稱很好奇小英總統平時是如何護髮的。

    蔡英文則在何欣純的Threads上妙回「要選舉的人頭髮都會比較亂，我已經體會過好幾次，你加油」。

    何欣純指出，不管是賴清德總統、還是小英總統，都很關心台中這座城市的發展，尤其台中有很多資源，理論上應該有更大的進步空間和更好的發展，所以一定會一起努力讓台中更好。

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