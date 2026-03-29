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    首頁 > 政治

    張善政甩鍋卓榮泰？ 魏筠、許家睿喊話：應速與桃園6藍委溝通總預算

    2026/03/29 17:08 記者李容萍／桃園報導
    民進黨桃園市議員魏筠。（取材魏筠臉書粉專）

    民進黨桃園市議員魏筠。（取材魏筠臉書粉專）

    中央總預算案仍卡關，國民黨桃園市長張善政日前點名行政院長卓榮泰應扛起責任，對此，民進黨桃園市議員魏筠今（29）日指出，張善政的說法與事實不符，更批評張面對藍白在立法院杯葛總預算審查沒有發揮有效作為，長期未見超越黨派協調，也未與桃園6席國民黨立委進行有效溝通。與魏同黨的議員許家睿也反問張善政：「請問你當行政院長的時候立法院有這麼卑劣嗎？」

    魏筠今日透過臉書表示，「過去，市長習慣將責任歸咎於中央；但如今，真正讓預算無法審查的，正是國民黨立委的集體杯葛」，過去幾個月，藍白惡意杯葛立法院總預算審查，對桃園各項政策造成重大衝擊，而張善政卻始終未見超越黨派的作為，她呼籲張善政應超越黨派，不要再選擇沉默或轉移焦點以市民利益為優先，與黨內6名桃園立委溝通才是盡責的表現。

    魏筠指出，早在今年2月，自己在議會專案報告明確指出「一旦中央總預算遭到杯葛，桃園多項重大政策將面臨停滯甚至中斷的風險」，當時市府沒有給予正面回應，也沒有提出具體因應做法，沒想到張善政這兩天說「TPASS預算未能執行，是因為公文卡在卓榮泰手中，要求中央儘速處理」，她認為，此說法不僅與事實不符，更令人質疑其動機。

    魏筠喊話張善政，對於總預算卡關長期不聞不問，為何此刻突然轉變立場？甚至對中央進行不實指控？況且，張善政曾任行政院副院長，理應清楚總預算依法必須整體審查，不能任意拆分處理，「在明知制度規範的情況下，卻仍刻意混淆視聽，這是一個首長該有的表現？」

    許家睿也說，眼看就要4月了，立法院還不審預算，導致718億元新興預算沒辦法合法執行。結果張善政說：「整個台灣等卓揆」。藍白立委怕民意反彈，通過決議要行政院先動支，試問沒有經過立法院三讀通過的法定預算，行政機關若先動支，之後立法院又三讀做成刪減決議，這當中的法律以及政治責任誰要負？預算監督有合法合憲的程序，藍白就是不願意，走一些旁門左道再來推卸責任，真的很好意思！

    民進黨桃園市議員許家睿。（取材許家睿臉書粉專）

    民進黨桃園市議員許家睿。（取材許家睿臉書粉專）

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