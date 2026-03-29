民眾黨動員小草戰凱道 民進黨反擊：擋預算叫苦民所苦？

民眾黨「戰！329上凱道討公道」活動在凱道舉辦。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨前主席、台北市長柯文哲涉京華城貪污圖利、政治獻金侵佔背信等罪，一審宣判有期徒刑17年、褫奪公權6年，民眾黨今為此動員全國小草「上凱道、討公道」；民進黨晚間表示，有關司法個案，基於尊重司法不多做評論，但希望在野黨履行職責，切莫一邊聲稱與人民站在一起，一邊卻在立法院癱瘓攸關民生與國防安全的重大預算，難道這就是苦民所苦？

李坤城表示，對於台灣當前各項挑戰與問題，執政團隊皆虛心傾聽民意，並戮力逐一解決與克服，希望在野黨履行職責，切莫一邊聲稱與人民站在一起，一邊卻在立法院癱瘓攸關民生與國防安全的重大預算。

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李坤城指出，台灣民眾黨作為在國會擁有8席立委的在野黨，應負起相應責任，眼前國際民主盟友高度關切、也是台灣最急迫的「國防特別預算條例」，至今仍幾無共識，被在野黨刻意延宕審查；更遑論攸關民生福利與重大建設的今年度中央政府總預算，仍被在野黨擋在門外長達213天，難道這就是台灣民眾黨口口聲聲的苦民所苦、與人民站在一起嗎？

李坤城強調，我們仍然希望台灣民眾黨能珍惜今天可以享有集會發言的權利與自由，因為這是無數民主前輩所爭取來的民主資產。若真心為台灣民主著想，就應該團結對外，勇敢向境外威權勢力的侵擾與魔爪說不，更不該用「戰」的方式，來破壞國家團結與社會和諧。

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