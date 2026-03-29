民眾黨若失去核心主軸 北市議員許淑華：小草恐被國民黨收編

台北市議會京華城案調查小組成員、議員許淑華表示，京華城案的真相只有一個，既然已被法院判刑，結果就應受到社會尊重。（資料照）

京華城案一審判決公布，民眾黨今日為此走上凱道抗議。北市議會京華城案調查小組成員暨台北市議員許淑華表示，京華城案的真相只有一個，既然已被法院判刑，結果就應受到社會尊重。她也說，若民眾黨未來缺乏明確的發展主軸，國民黨將順勢收編其年輕族群票源；在選區路線重疊的情況下，若白營失去核心精神領袖，支持者「小草」極可能被國民黨路線拉攏並轉化，「從民眾黨的小草，變成國民黨的小草。」

許淑華指出，國民黨面對2026年底的選舉，議員為了爭取白營選票，在黨中央定調「藍白合」的主軸下，即便如蔣萬安等指標人物未現身，部分「小雞」仍不得不吸引民眾黨支持者。

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許淑華說，針對鍾小平的處境，背後也有民意基礎，但在判決確定後，若轉頭為柯文哲說話，易被指為追逐選票的「牆頭草」、甚至被視為否定過去的立場。目前國民黨高層如蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜與朱立倫等人，在社會多數不認同柯文哲論調的氛圍下，對此案多持謹慎態度、避談是非，僅由少數親柯派發聲。

許淑華提到，國民黨年底基調仍維持藍白合，立院運作也需彼此配合，因此對於柯案雖不講重話，但也僅有少數長期友好的立委出席活動表態。在落井下石會遭唾棄、挺柯又怕影響選票的夾縫中，多數政治人物選擇能閃就閃，試圖躲避這道政治難題。

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