就是她作證送錢成柯判刑關鍵 竟在凱道上台喊加油 朱蕙蓉：傻眼！

基隆市副市長邱佩琳。（記者廖振輝攝）

民眾黨今天（29日）為了涉貪遭判刑的前主席柯文哲發起抗議活動，企圖將司法審判打成政治迫害。活動上，基隆市副市長邱佩琳上台高喊柯文哲加油，台下小草也不管三七二十一跟著喊口號，這讓白營創黨元老朱蕙蓉看了直呼傻眼，因為邱佩琳正是證稱轉交數百萬「政治獻金」給柯文哲、讓柯文哲確定涉犯公益侵占罪而判刑的人。

台北地方法院審理京華城案、政治獻金案1年多，26日終於做出宣判，將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪（利用木可公司侵占6234萬、侵占邱佩琳轉交的600萬元政治獻金）各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。

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不過在今天的凱道抗議活動上，卻看到去年8月出庭作證親自轉交幾百萬給柯文哲的邱佩琳上台高喊阿北加油，底下小草也激情附和。看到這一幕的朱蕙蓉，今晚在臉書有感而發表示，她第一時間看到柯文哲政治獻金出問題，跳出來直言「柯文哲死定了」，引來波濤洶湧的攻擊，其中一人「就是現任某市副市長的一篇臉書無指名酸文」。

她說：「當時有記者來採訪，我心裡痛到不行，仍舊說『既然沒有指名，應該不是說我』。雖然我仍然寫私訊給她，希望她不是指我，如果是，我很遺憾，她送來微笑圖一枚。起訴書出來以後，『她親自送錢去市長室的內容』，真的讓我震驚到無法言喻痛苦不堪（此部分雙方都承認）。她的動作也是造成收受不當政治獻金而入柯文哲17年罪名之一。整本起訴書，論『收不當政治獻金』的人，其實是『她』，結果她仍舊被拱為『聖母』，頻頻出現在民眾黨活動，今天更是上台振呼要大家加油要阿北加油？然後台下歡聲雷動，感動莫名為呼應？我的媽！我的天！我的主啊……」

台灣青年世代共好協會理事長張育萌也PO文吐槽，「小草不要誰站上台，就跟著喊口號好不好！邱佩琳出庭作證，轉交給柯文哲600萬，是害柯文哲被判侵佔有罪的重要證據之一。今天，凱道只要顏色對了，還真的誰都可以站上台。連邱佩琳也可以對小草喊加油？邱佩琳的證詞說『柯文哲有拿她轉交的600萬』，最後害柯文哲被判侵佔有罪欸！」

張育萌幫大家複習邱佩琳的作證內容，「邱佩琳自己出庭的時候，作證說『（基隆市長）謝國樑的母親是柯粉』，所以拿了200萬給謝國樑『請我轉交給柯文哲』。邱佩琳還強調，『謝國樑交錢時告訴我這是媽媽的企業要捐給民眾黨』，等於邱佩琳親口作證，謝國樑的媽媽是要捐錢給民眾黨。好。問題是，柯文哲至今都沒有把這筆錢，存進民眾黨的帳戶，也沒向監察院申報。這不就是『柯文哲侵佔民眾黨的政治獻金』嗎？」

「還沒完。邱佩琳出庭還說，2022年，曾在飯局向信義房屋的創辦人周俊吉募款。周俊吉沒有回應，所以她再找周俊吉的太太。後來，周俊吉的太太就拿了『用袋子裝的200萬』到邱佩琳家，把錢放在一樓管理室，『用LINE通知柯文哲派人來取』。管理員有通知錢被領走了，但邱佩琳不知道柯文哲派誰來拿。還有，文華東方飯店的董座林命群也派秘書拿200萬到邱佩琳家，說轉交給柯文哲。她一樣放在社區管理室，通知柯文哲派人來拿。」

張育萌表示，「邱佩琳出庭作證，對柯文哲最後被判侵佔有多關鍵？邱佩琳出庭時詳細說，她把紙袋拿到台北市府11樓市長室，『親手交給柯文哲』。當時只有她和柯文哲在場，柯文哲只說『謝謝』，沒多說什麼。而且，謝國樑給她錢轉交民眾黨時，還有要求要開收據，但沒有拿到。結果，當時作證的邱佩琳自己沒事，柯文哲被判侵佔政治獻金600萬。今天，出庭作證的邱佩琳還可以到凱道，上台帶大家喊『阿北加油！』請問是要加什麼油？拜託小草就算覺得柯文哲被冤枉，也要看一下起訴書和判決書。至少要知道是誰害阿北的吧？」

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