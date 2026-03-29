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    首頁 > 政治

    10分鐘暴增5萬人！ 民眾黨329挺阿北直播被抓包大灌水

    2026/03/29 22:56 即時新聞／綜合報導
    民眾黨329為了聲援涉貪遭判刑的柯文哲，集結凱道抗議。（記者廖振輝攝）

    民眾黨329為了聲援涉貪遭判刑的柯文哲，集結凱道抗議。（記者廖振輝攝）

    民眾黨今天（29日）為了涉貪遭判刑的前主席柯文哲發起抗議活動，結果不只參加人數膨風，連直播也被抓包大灌水！粉專「聲量看政治」今晚分享系統紀錄，竟然看到民眾黨官方的直播觀看人數在短短10分鐘增加近5萬人！

    民眾黨今舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢，活動剛開始沒多久就宣稱破萬人，1小時後稱破3萬人，甚至說最高峰擠破8萬人。但過去參加過多場政治集會的網紅「四叉貓」潑冷水，分享現場冷清畫面，直言大概5000到8000人。AI模型「Gemini 3.1 Pro」也分析現場空拍照，得到現場只有4500人至8000人的結果，和四叉貓的估算差不多。

    不只參加人數膨風，聲量看政治今晚在粉專PO出監測YouTube直播的第三方工具平台數據圖，可以看到民眾黨官方YT「民眾之聲」的「戰！329上凱道 討公道」直播，於下午4點30分左右（柯文哲剛上台發表演說）的觀看人數為1萬6639人，下午4點42分竟暴增至6萬3350人，短短10幾分鐘增加5萬人。

    聲量看政治吐槽，「都已經2026年了，民眾黨可不可以不要以為別人都是白癡，你們以為沒有其他系統工程師會寫程式抓網軍操作嗎？有人會玩灌水的遊戲，就一定會有人抓bug。拜託你們，玩點新花樣行不行？」

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