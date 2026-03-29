柯文哲怒罵賴清德「打壓沒用」小草沸騰 民眾黨宣布凱道突破8萬人

黃國昌、柯文哲走下主舞台，穿過現場小草站上開講野台，再次與支持者揮手致意。（記者方賓照攝）

前台北市長柯文哲涉京華城貪污案遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年，為此，民眾黨今（29日）下午舉辦「上凱道、討公道」行動，號召全國小草集結總統府前聲援「阿伯」。隨著黨主席黃國昌演講激動落淚、柯壓軸現身，會場情緒來到最高點，主持人同步宣布，現場與會人數破8萬人，同時，線上直播觀看人數逾10萬人。

民眾黨今舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢活動，集結全國各地小草齊聚凱道，聲援一審宣判有罪的柯文哲。民眾黨直呼，「司法」已不再公平正義、淪執政者工具，維護社會正義的最後一道防線已崩壞，呼籲小草站出來為民主人權而戰、為司法改革而戰。

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柯文哲上台回應時，強調本案並非正常法治審判，質疑判決理由牽強，憂心將進一步削弱台灣司法的社會信任。他指出，一個依法完成程序的案件，卻在事後遭司法全面介入，恐讓公務員未來不敢依法行政，形成寒蟬效應，甚至造成選擇性執法的疑慮，動搖法治基礎；並以他羈押在土城看守所的經歷，描述基層弱勢處境，直言貧富差距擴大、司法與社會安全網不足，讓弱勢者更難翻身。同時批評政府長期忽視民生議題，在能源、居住正義與產業發展上缺乏長遠規劃，導致社會焦慮加劇。

柯呼籲，支持者不要失去信心，呼籲政治應以改善人民生活為目標，盼集結力量推動改革，呼籲各位小草認真工作，重建社會信任，為台灣尋找新的出路。

此外，主持人許甫宣布，戰凱道現場參與人數突破8萬人，線上觀看人數更逾期10萬人，並大聲感謝現場一同聲援柯文哲的小草，高喊「我們做到了！」，隨後，柯文哲走下主舞台，逐步走向人群，並踏上野台開講區再次向小草致意，隨後轉過身面向總統府舉起手指，怒罵總統賴清德「沒有用的！」，直言他不會屈服、不會放棄，在群情激昂下，為今天的「戰凱道」畫上句點。

柯文哲在黃國昌陪同下穿過現場小草群眾，並在群眾簇擁下走離會場。（記者方賓照攝）

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