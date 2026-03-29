綠營嗆張善政甩鍋卓揆 桃市府：要把「壓公文卡預算」合理化？

桃園市長張善政（中）今呼籲行政院長卓榮泰趕快執行立院同意先行動支的718億新興計畫。（資料照）

桃園市長張善政今（29）日呼籲行政院長卓榮泰趕快執行立院同意先行動支的718億新興計畫，並指出「公文到了院長桌子，不只是公務員在等你而已，是整個台灣在等你，應趕快執行。」張的發言遭行政院發言人以及民進黨桃園市議員魏筠、許家睿等綠營民代群起攻擊，對此，桃園市政府新聞處長羅楚東下午回應了。

羅楚東表示，問題的關鍵很清楚，對於立法院已經同意先行動支的經費，主計總處也發文通知各部會，行政院到底為什麼還壓著公文不執行？此時氣急敗壞跳出來攻擊張市長的民進黨籍中央與地方民代，只是證明自己竟然連壓公文卡預算也能合理化？

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羅楚東說，以TPASS通勤月票為例，不是不能動支，而是中央自己壓住不處理，張善政身為地方首長，當然要呼籲卓榮泰趕快依法執行；中央若真心在乎民生，就不該一面說預算重要，一面又把已獲同意動支的案件壓著不辦。

國民黨桃園市議員凌濤也酸，新興預算優先、其他預算可比照往例規模，民進黨連基本預算邏輯都要扯，是低估市民智慧。他認為，行政院發言人李慧芝根本不需要問張善政，反而應該先去問問民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧，新北也有大量通勤人口，明明可以先行動支的費用，難道蘇巧慧支持卓榮泰把公文壓住、不讓預算執行？若支持也沒問題，他可以協助宣揚蘇巧慧的立場。

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