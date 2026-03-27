民眾黨動員挺阿北！車費500元被嫌貴 「館長」便當還要+200

館長陳之漢。（翻攝自館長惡名昭彰YT）

京華城案昨（26日）一審宣判，前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲被判17年。現任黨主席黃國昌對此發布全國動員令，召集支持者（小草）3月29日「上凱道、討公道」，有人發起共乘專車報名表，不過500元的車費被部分小草嫌貴，另外還有網友發現，若想吃網紅「館長」陳之漢旗下的便當，還要加收200元，引發討論。

黃國昌號召全台支持者3月29日星期日上凱道聲援柯文哲，有網友彙整各縣市共乘資訊及報名表，供各地小草參考。有網友發現，由台中市西屯區議員參選人劉芩妤等人發起的「聯合組車北上凱道」報名資訊中，預收費用為500元，其中包含保險、車資、午晚餐，但特別註明「阿館便當」需要另付費200元。

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有鄉民將資訊轉至PTT，並酸回「X，要吃館長便當還要額外補兩百，賴清德我不會屈服的！」

下方網友也紛紛留言表示：「館長不直接贊助喔？」、「收割一波，賺飽飽」、「巴士紅茶也買一下啊」、「你們要替館長開心好嗎？他支持民眾黨這麼久終於有生意了欸，要替館長開心」、「阿館終於接到訂單了」、「阿館便當要200元賴清德出來負責」、「原來是小韭 我還以為是小草」。

館長便當要加收200元。（取自報名表單）

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