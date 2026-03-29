329沒收到千千萬萬份訂單？ 館長直播訐譙「便當才訂5、60個」

網紅「館長」陳之漢案昨（28）日開直播時爆料，旗下便當店目前僅收到5、60個便當訂單。（記者羅沛德攝、圖擷取自「館長惡名昭彰」YouTube，本報合成）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，一審被判刑17年，民眾黨今（29）日為此號召小草上凱道討公道」。在此之前傳出，民眾黨為北上小草準備的專車每人需收費500元，若要吃網紅「館長」陳之漢的便當得另加200元，消息引發各界議論，館長則昨（28）日直播揭露自己實際收到的便當入訂單。

小草329北上挺阿北，每人得先支付「專車費500元」，額外加價200元才有館長便當的消息在27日曝光後，至今仍是網路熱門話題。被封為「小草女神」、台中市西屯區民眾黨市議員參選人劉芩妤則聲稱，本次抗議活動為「全員自主動員」且「費用分攤」，才因此不發免費餐盒，更強調每一分錢都是支持者「對公義投資」。

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對於自家便當被為民眾黨列入329上凱道的加購餐首選，館長昨日在YouTube頻道直播期間，回應與便當有關的問題，「200就200，隨便他們去講，愛怎麼說怎麼說，什麼便不便當的我X」，另外，有人聲稱他是不是收到高達約1萬份便當的訂單，他為此訐譙，「也沒有人訂啦，沒有那麼多啦，到目前為止的訂單差不多才5、60個啦！」

館長表示，有人因為要從南部上來，然後發起說把遊覽車停在他的便當店外，順便買3、40個便當在車上沿路吃，這樣比較不會餓，也算是給他捧場，「事情就是這樣，結果就被炒作，但被炒作其實也很正常，因為在炒作的人想阻止這場有影響力的活動」，並補充他認為自己就算沒有這件事，也還是會成為標靶被人罵。

消息一出，其他網友對此議論紛紛，「吃麥當勞也不用200」、「講到彷彿有幾千個便當勒」、「你應該贊助才對，還要200」、「應該要用挺的，怎麼來收便當錢咧」、「阿館要無限量供應挺啊，怎麼收200呢」、「5-60個是給黨工吃的吧，比進香團訂的還少」、「沒經過木可公司的QRcode當然沒人買，高腰褲的口袋都很深的」、「不錯了啦！這5、60個便當費應該會比他平時的營業額還高，多少有割到韭菜」。

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