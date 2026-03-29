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    首頁 > 政治

    「小草女神」329上凱道！加價購「阿館便當」全說了

    2026/03/29 08:38 記者黃旭磊／台中報導
    西屯區民眾黨市議員參選人劉芩妤（左）率隊「上凱道，討公道」。（資料照，取自MiMi劉芩妤臉書）

    西屯區民眾黨市議員參選人劉芩妤（左）率隊「上凱道，討公道」。（資料照，取自MiMi劉芩妤臉書）

    台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案一審遭判17年，主席黃國昌呼籲「小草」今天（29日）「上凱道，討公道」；台中市西屯區民眾黨市議員參選人劉芩妤有「小草女神」稱號，清晨號召支持者在秀泰影城等多處搭車北上；劉芩妤激動表示「報名爆表」，超過1/3是新面孔，大家都說「這一次真的看不下去」。

    民眾黨台中市黨部清晨出動10部遊覽車、500人北上凱道，劉芩妤（咪咪）透早就在西屯協助民眾上車，不少支持者稱自掏腰包上街頭，要發出綠營政府最畏懼力量，「這一次真的看不下去」，黨工說，兩天前報名狀況踴躍，可用「爆表」形容自籌遊覽車位完售，許多民眾是路戰「新面孔」。

    有網友爆料稱預收費500元，包含保險、車資、午晚餐，加買「阿館便當」需要另付費200元，林口阿館便當為「館長」陳之漢所開，網友酸稱「阿館終於接到訂單了」、「阿館便當要200元賴清德出來負責」。民眾mscp 說沒有0元雙主菜便當就是提款機啦。

    劉芩妤表示，由於遊行結束後回台中要近3小時車程，便當費絕對是自由選擇，不發免費餐盒，堅持「自主動員、費用分攤」，不發走路工、不領紅包，每一分錢都是支持者對公義投資。

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