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    獨家》他已殺紅眼 ！台中情殺挺身阻雙刀反遭砍 正義哥還原「這一幕」

    2026/03/28 23:58 記者許國楨／台中報導
    警方將陳姓凶嫌依殺人罪移送法辦，法官裁定羈押禁見。（記者許國楨攝）

    警方將陳姓凶嫌依殺人罪移送法辦，法官裁定羈押禁見。（記者許國楨攝）

    「只覺得會出3大事，當下根本沒多想就衝上去了」台中27日發生情殺案，職能治療師巴女成了前男友刀下亡魂，當時王姓男子與女友外出用餐途中，目睹街頭追砍，挺身而出制止反遭砍傷，雖成為民眾口中見義勇為的「正義哥」，但他28日回想起來仍心有餘悸，直言對方「已經殺紅了眼」，無力阻止悲劇發生，令人遺憾。

    據了解，31歲王男和女友與遭害的巴姓女子同住一棟大樓，平時僅鄰居點頭之交並不熟識，案發當時，他與女友行經忠明路，見陳姓凶嫌與巴女激烈拉扯，氣氛異常緊繃，下一秒陳男竟掏出刀具追砍，巴女臉部當場被劃傷、鮮血直流，仍拚命逃命呼救。

    王男見狀直覺情況失控，立即上前阻擋，卻遭對方反手揮刀砍中臉部與額頭，當場血流如注，儘管受傷，王男仍試圖牽制陳嫌，替巴女爭取逃離時間，但陳嫌絲毫未停手，導致巴女一度掙脫奔逃，仍遭追上撲倒在人行道，隨後陳姓凶嫌再取出另一把更大的刀具，朝女方頸部猛刺，甚至將刀插入要害，行徑凶殘。

    王男表示，當時自己血流不止，還要顧及女友安全，只能眼睜睜看著殺紅眼的對方持續攻擊，無力挽回悲劇，「真的讓人很遺憾」；而檢方也在晚間訊畢陳男後，向法院聲請羈押禁見獲准。

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