桃園男大生校園內慘遭公車來回輾壓 下體剩皮肉相連緊急手術保命

這輛三重客運公車26日晚間行經桃園市某大學校園，左轉時不慎輾壓到走在行穿線的男大生。（記者鄭淑婷翻攝）

首次上稿 09:29

更新時間 10:04

桃園某私立大學校園本月26日晚間發生公車撞學生事故，20歲王姓男大生遭行經校區的三重客運公車撞倒輾過，腹部及腹股溝處遭到嚴重輾壓變形，下體甚至與身體幾乎分離，僅剩部分皮肉相連，警、消到場將卡在右前車輪的男大生救出，送往林口長庚醫院治療，男大生經緊急手術後，目前在加護病房觀察，有爆料指醫院將其下體暫時縫在身體健康處，待腹部康復後縫回。

請繼續往下閱讀...

本月26日晚間10點20分左右，54歲廖姓司機駕駛公車行經該校區道路，左轉時不慎撞倒在行人穿越道行走的男大生，男大生下半身遭碾壓，卡在公車右前車輪下方，警、消獲報立即到場搶救，男大生因公車輾壓導致會陰部撕裂傷、下肢處擦傷但意識清楚，消防人員立即給予清洗傷口、包紮止血及頸圈長背板固定等救護處置，隨後將他送往林口長庚醫院治療，男大生經緊急手術後目前仍在加護病房觀察中。

有爆料指出，事發當時司機輾壓到人卻未下車察看，還來回後退前進，導致男大生腹部及股溝處遭到嚴重輾壓變形，下體甚至與身體幾乎分離，僅剩部分皮肉相連，希望男大生能度過難關；不過，經調閱監視器，公車輾壓到男大生後即停下，廖姓司機經檢測酒測值為0，警方訊後將他依過失傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦，確切肇事原因仍待調查。

事故發生時有許多學生目擊，有學生指出，該輛公車還沒到候車亭，就在轉彎處行穿線肇禍，現場大量血跡讓人怵目驚心；也有學生說，「看到認識的被壓，一輩子都有陰影」，校園內雖然有限速，不只是公車，包括私車、計程車開進校內也會超速。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法