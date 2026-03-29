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    首頁 > 政治

    顏慧欣職場罷凌案 楊珍妮請假神隱動向受關注

    2026/03/29 07:28 記者鍾麗華／台北報導
    顏慧欣職場霸凌案，各界將矛頭指向經貿辦總談判代表楊珍妮，不過，楊珍妮至今未仍公開出面說明。（資料照）

    顏慧欣職場霸凌案，各界將矛頭指向經貿辦總談判代表楊珍妮，不過，楊珍妮至今未仍公開出面說明。（資料照）

    行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣12日因病離世，享年53歲，傳出她生前疑遭職場霸凌，各界將矛頭指向經貿辦總談判代表楊珍妮，不過，楊珍妮至今未仍公開出面說明。雖然楊26日正常上班，也出席當天的行政院院會，但27日則請假，並未出席立法院院會，記者多次致電與傳簡訊都未有任何回應，楊珍妮後續動向備受關注。

    今年1月台美關稅談判達成協議後，行政院副院長鄭麗君及楊珍妮被認為是領軍團隊的功臣，楊珍妮返國後，在行政院舉行的台美關稅談判說明記者會上，提及經貿辦同仁日夜陪伴時，還一度哽咽，當時她還強調，「我這個人很愛哭」。

    不過，在顏慧欣職場罷凌案，各界將矛頭指向經貿辦總談判代表楊珍妮，行政院長卓榮泰27日受訪表示，行政院已啟動調查，全數由外聘委員執行，向顏及其家屬交代。楊珍妮在完成台美關稅談判階段性任務後，是否因顏慧欣職場罷凌案請辭下台，備受關注。

    科技專家許美華昨在臉書表示，讓顏慧欣之前工作身心俱疲的壓力，到底合不合理，希望行政院經貿團隊，還有她的上司楊珍妮，能給顏家人還有台灣社會，一個認真、誠懇的答案。

    許美華說，楊珍妮負責行政院貿易辦公室，同時是此次台美關稅的談判代表，她長期的努力付出沒有人會否認；但是，如果她能夠誠實面對並回應慧欣辭職信提出的許多問題，一定能得到更多的肯定。

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