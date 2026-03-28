李艷秋嗆藍營上凱道「敢喊清清白白嗎」許美華：逼出所有道德底線的聲音

柯文哲。（資料照）

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉違背職務收賄等罪，一審遭重判17年、褫奪公權6年。資深媒體人李艷秋今（28日）點名國民黨，質疑若要為柯文哲走上凱道聲援，是否能在台上高喊「清清白白柯文哲」等口號？直言若喊不出口，就該好好思考該不該去。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，即使是像李艷秋這樣的深藍陣營，都會看不下去跳出來開嗆，這就是民眾黨柯文哲對台灣最大的貢獻。

許美華在臉書發文表示，其實，柯文哲很多事沒有下限的程度，早就超越國民黨，京華城案就是一個最清楚的例子。國民黨在台北市執政時沒有人敢碰，郝龍斌當市長時跟小沈保持距離、劃清界線；只有柯文哲這種目無法紀、以為做什麼都不會有事的人，敢碰小沈京華城這種超級炸彈。

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許美華指出，最早檢舉柯文哲京華城案的國民黨市議員鍾小平就說，當年郝龍斌對京華城的容積率守得跟貞操帶一樣，結果柯文哲官商勾結，把價值120億容積率公共財，送給國民黨裡「形象最壞」的中常委沈慶京，還沒有一絲絲愧疚。直呼，「小沈的名聲有多壞？只要有點社會經驗的人都知道，只有小草不知道」。

許美華說，一審宣判那天，沈慶京進場時，在場小草還大喊小沈加油，整個黨跟小沈這種人綁在一起，還不知道問題嚴重，真的很值得一起原地爆炸。明天小草要為了教主上凱道，「我真的不相信，對於貪污犯性非常熟悉的國民黨人，有幾個真心覺得柯文哲『清清白白』？」

許美華指出，逼出所有還有一點道德是非底線的聲音，即使是像李艷秋這樣的深藍陣營，都會看不下去跳出來開嗆，這就是民眾黨柯文哲對台灣最大的貢獻。怒批，「這樣很好，台灣人就是要一直被測試忍耐底線，神經才不會麻木。請民眾黨繼續鬧下去！不要停！」

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