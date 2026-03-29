罷免韓國瑜6週年「台派專桌」！6/6高雄辦94桌 呼應得票數

「台派辦桌」本月21日在台南仁德舉辦活動，上千人齊聚。（資料照，記者吳俊鋒攝）

由各地熱愛本土、關心公共議題的志工與民眾自主發起的「台派辦桌」活動，宣布選在罷韓6週年當天，在高雄舉辦辦桌活動，桌數限量94桌，以紀念韓國瑜罷免得票數近94萬票（93.9萬票）。

今年6月6日適逢罷免前高雄市長韓國瑜的6週年，台派辦桌發起人「大掌粿」於脆（threads）表示，還記得6年前，高雄人親手寫下歷史，那份感動、那份驕傲，到現在想起來，心還是會熱起來。今年適逢6週年，我們再一次相聚，用一桌熱騰騰的辦桌，紀念那個屬於高雄、屬於台灣的夜晚。

請繼續往下閱讀...

辦桌時間訂於6月6日（六）晚間6點6分，限量94桌（韓國瑜罷免得票數93.9萬票），特別邀請內門總舖師「阿隆師」掌杓，地點在三民區金獅湖覆鼎金保安宮，費用每人1650元。

「大掌粿」強調，這不只是一場辦桌，而是一份記憶、一份堅持，也是我們對這座城市，最深的告白。欲報名者可上「脆」搜尋台派辦桌（大掌粿）。

「台派辦桌」本月21月剛於台南仁德，舉辦上千人的辦桌活動，邀請名廚「阿勇師」掌杓，大家政治理念相同，進場後，高喊「Go Taiwan、顧台灣」，誓言支持本土發展。

「大掌粿」當時受訪時表示，系列活動於去年6月開始推出，迴響熱烈，報名幾乎都秒殺，她才知道有這麼多志同道合的人，持續在關心本土。希望透過男女老幼都喜愛的辦桌活動，讓關心台灣的民眾能夠交流，因為認同這片土地而相聚，吃飯、聊天，並交換想法，讓理念化為真實的人與人連結。

「大掌粿」也強調，活動沒有營利、報價公正公開，皆可向總舖師和場地負責人求證。

「台派辦桌」在台南仁德的活動，美味上菜。（資料照，記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法