拒停就開火！美艦轟伊朗貨輪 砲擊瞬間畫面曝光

「史普魯恩斯號」透過艦砲攻擊使伊朗貨輪「圖斯卡號」停船。（圖擷取自中央司令部官方「X」）

美國持續對伊朗執行海上封鎖，美國總統川普19日社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，美軍驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）攻擊伊朗貨輪「圖斯卡號」（Touska），美軍部隊也登船扣押。負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）釋出「史普魯恩斯號」警告「圖斯卡號」停船及開火的影片，並表示「史普魯恩斯號」透過艦砲攻擊使其停船。

中央司令部表示，「史普魯恩斯號」19日發現在北阿拉伯海以17節航速航行、準備前往伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）的「圖斯卡號」，而在攔截過程中，美軍發出多次警告，告知「圖斯卡號」其行為已違反美國的封鎖措施。

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中央司令部指出，在美軍長達6小時的警告期間，「圖斯卡號」仍無意配合，因此「史普魯恩斯號」先要求「圖斯卡號」人員撤離輪機艙，隨後以艦上的MK 45艦砲對「圖斯卡號」輪機艙開火，使其無法前進。隨後由第31陸戰隊遠征支隊（MEU）的陸戰隊員登船扣押，目前「圖斯卡號」仍在美方控制之下。

中央司令部強調，此次的「開火」行動是以審慎且專業的方式執行，確保對方「遵守封鎖措施」，而自從封鎖行動開始以來，美軍已要求25艘商船掉頭。

U.S. forces operating in the Arabian Sea enforced naval blockade measures against an Iranian-flagged cargo vessel attempting to sail toward an Iranian port, April 19.



Guided-missile destroyer USS Spruance （DDG 111） intercepted M/V Touska as it transited the north Arabian Sea at… https://t.co/iyzOQd93C3 pic.twitter.com/HwU4XS48Oq — DOW Rapid Response （@DOWResponse） April 19, 2026

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