打臉！川普宣布美伊重啟談判 伊朗官媒：德黑蘭沒打算參加

伊朗國營媒體19日報導，德黑蘭目前沒有計劃要參與對美國的新一輪會談。（美聯社資料照）

美國總統川普19日宣布美伊雙方立即重啟談判，將派遣談判代表前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。數小時後，伊朗國營媒體19日報導，德黑蘭目前沒有計劃要參與對美國的新一輪會談。

綜合媒體報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）引述伊朗消息人士指出，「目前沒有參加下一輪伊朗與美國會談的計畫。」

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國營伊朗通訊社（IRNA）稍早報導，德黑蘭拒絕參加新一輪談判，原因是美方立場「極端化」，提出不合理且不切實際的要求、頻繁改變立場、經常性矛盾反覆，並繼續實施海上封鎖。

伊朗通訊社稱，「在這種情況下，沒有明確跡象顯示談判能達成豐碩成果」。

半官方法斯通訊社（Fars News Agency）和塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稍早引述不願具名的消息人士報導，德黑蘭尚未決定是否參加會談，強調「評估整體氛圍談不上非常正面」。

法斯通訊社引述1名消息人士說，美國解除對伊朗港口的封鎖是談判的先決條件。

繼指控伊朗又封荷姆茲海峽是「勒索」後，美國總統川普19日再批德黑蘭「全面違反」不對海峽周遭船隻開火的停火協議，並再一次揚言若美伊未能達成協議，將摧毀伊朗的發電廠與橋梁。

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）19日說，雙方距離最終討論還「很遙遠」，儘管談判有所進展，但仍存在諸多分歧，部分「根本性問題」尚未被解決。

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