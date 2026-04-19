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    首頁 > 政治

    還想當立委！李貞秀聲請「假處分」文件 嗆：是我的搶不走

    2026/04/19 23:13 記者林哲遠／台北報導
    中配李貞秀深夜開直播秀出向台北地方法院聲請假處分文件。（翻攝李貞秀YT）

    中配李貞秀深夜開直播秀出向台北地方法院聲請假處分文件。（翻攝李貞秀YT）

    中配李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，與黨主席黃國昌、黨中央秘書長周榆修、黨團主任陳智菡開撕。李貞秀今深夜開直播秀出向台北地方法院聲請假處分文件，並強調自己仍保有30天的民眾黨內申覆期限，且立院離職文件她也尚未簽署。

    李貞秀在直播中秀出，她循前立法院長王金平模式申請假處分的文件，並痛批民眾黨策劃鬧劇的人囂張至極，她至今都尚未收到民眾黨中評會的正式文件及開除黨籍紙本通知。她怒斥：「黃國昌連日在鏡頭前污衊我、妖魔化我，非要我走人不可，就是因為民眾黨給不出一個開除的正當理由。」

    李貞秀說明，她先申請假處分是要讓民眾黨的相關程序先暫停，因為她尚未收到中評會的正式文件，且民眾黨內還有30天內的申覆期限；此外，立法院離職的文件她還沒有簽，因為簽了就等同於離職了，簽了不就證明她沒有立委資格，所以她當然沒簽。

    「是我的搶不走，不是我的留不住！」李貞秀重申，是黃國昌毀約在先，就照正常程序來，該申請假處分就申請假處分，黨內申訴就黨內申訴，律師也提到拖越久越有利，請大家稍安勿躁，看怎麼發展，自己也不會為了告人而去告黃國昌。

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