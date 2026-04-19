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    首頁 > 政治

    批蔣渭水紀念公園少維護 議員：看不見首都對文化的重視

    2026/04/19 22:59 記者董冠怡／台北報導
    導覽區展示櫥窗的窗框腐蝕剝落。（記者董冠怡攝）

    導覽區展示櫥窗的窗框腐蝕剝落。（記者董冠怡攝）

    台北市大同區的蔣渭水紀念公園2006年落成，距離捷運民權西路站步行約10分鐘，市議員陳怡君質疑，公園內主牌樓導覽區缺乏完善維護，出現立牌外翻、展示櫥窗的窗框腐蝕剝落、導覽電腦壞掉等狀況，看不見首都對文化的重視。對此，區公所回應，已派員巡檢盤點，約請廠商週一（20日）辦理會勘並盡快修繕。

    陳怡君表示，導覽區展示櫥窗的窗框腐蝕剝落、展示燈歪斜或故障，晚上若想站在紀念碑前，一覽馬英九題字的立牆碑文，恐因光線昏暗影響閱讀品質，還有電線與插頭外露、展示櫃旁導覽電腦多年未修，將掃把放在展示櫃旁，連詩人作詩緬懷蔣渭水的立牌也斷裂、翻起，要求儘快修復毀損設施，加強維護管理。

    大同區公所回應，已派員巡檢盤點上述狀況，約請廠商明日辦理會勘，近期內將儘速修繕，至於掃把置於展示櫃旁一事，則請清潔人員加強留意現場環境。由於導覽電腦年久失修，預計4月底前邀集文化局等相關單位會勘，確認修繕可能性，再決定是否移除或重新設置。

    民政局說明，全市計有386座鄰里公園，政府機關經費與資源有限，修繕以維護公共安全、最迫切使用為優先考量，據此排定處理的先、後順序。公園長期歷經日曬雨淋，設施毀壞如危及公共安全，當然一定會優先施作，檢查不符標準者也會盡快著手處理；若為整體改建，當年度會先做規劃設計，下一年度編列預算施工。

    展示櫃旁導覽電腦年久失修。（記者董冠怡攝）

    展示櫃旁導覽電腦年久失修。（記者董冠怡攝）

    詩人作詩緬懷蔣渭水的立牌斷裂外翻。（記者董冠怡攝）

    詩人作詩緬懷蔣渭水的立牌斷裂外翻。（記者董冠怡攝）

    展示櫥窗內畫面。（記者董冠怡攝）

    展示櫥窗內畫面。（記者董冠怡攝）

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