酸陳智菡登阿北帳號「自我安慰」被許甫嗆低級 四叉貓怒反擊！

陳智菡丈夫、民眾黨台北松信選區參選人許甫。（資料照）

民眾黨立院黨團主任陳智菡近日頻遭開除黨籍的中配李貞秀砲轟，自覺委屈的她在社群發文抒發，前主席柯文哲留言安慰，被網紅「四叉貓」劉宇酸自己操控阿北的帳號「自我安慰」。事後陳智菡老公許甫跳出來護妻，批四叉貓「低級不入流」，釣出四叉貓反擊：「你才低級！你們全家都不入流啦！」

李貞秀日前痛罵陳智菡是民眾黨的「蛀蟲」，爽領高薪但根本對黨沒貢獻。陳智菡17日接受專訪時，提到時常有人拿她和老公許甫的薪水來大做文章，她非常在意這件事，覺得委屈的她還講到哭出來。18日陳智菡又在臉書發文抒發心情，柯文哲在底下留言安慰，「面對無聊的攻擊，受影響是難免的。稍微休息一下，把心情整理好，我們繼續把該做的事情做好，這樣就可以了。」

請繼續往下閱讀...

但隨後四叉貓跳出來酸，這很有可能是陳智菡操控阿北的臉書到自己的版面留言，「為什麼陳智菡要開柯文哲的帳號自己安慰自己？自導自演玩不膩耶……」而他之所以會這麼說，是因為柯文哲過去多次坦言社群發文都不是他本人所寫，陳智菡老公許甫也曾爆料柯文哲根本沒有自己粉專帳號的權限。而且柯文哲的IG在2022年7月16日曾PO出陳智菡一家三口到海邊玩的全家福後秒刪，讓外界懷疑是陳智菡忘記切帳號誤發到阿北的IG。

19日許甫出面護妻，針對四叉貓的質疑，許甫說自己不會回應「低級不入流的側翼言論」，但他可以保證，大家看到的留言是柯文哲主席自己留的。許甫宣稱，阿北看到陳智菡接受專訪落淚的新聞時，馬上就表達關心，說「我要去給她留一下言，給她打氣鼓勵一下」，因此不可能是陳智菡自行使用帳號給自己加油，這種說法太荒謬。

對此，四叉貓反擊：「昨天柯文哲的帳號在陳智菡臉書留言安慰她，我就發文提醒大家，這一定不是柯文哲本人，有柯文哲社群平台帳號權限的叫做陳智菡，這則留言根本是自導自演的自我安慰，結果許甫今天開直播罵我『低級不入流』許甫你才低級！你們全家都不入流啦！許甫你要不要看看你去年直播怎麼說的，柯文哲根本沒有柯文哲帳號的權限怎麼可能去留言？帳對不好、話也講不好，挖坑折扣碼讓老闆被多判三年，夫妻倆月領32萬只會害柯文哲，還不承認是吸血蛀蟲！」

相關新聞請見：陳智菡戴奢華珠寶美照誤發阿北IG 四叉貓突道歉抓包財產漏報！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法