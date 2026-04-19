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    首頁 > 生活

    把握好天氣！週三前各地白天高溫破30度 週四後又轉濕涼

    2026/04/19 18:56 記者林志怡／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    近期東北季風減弱，各地天氣好轉，白天氣溫再度上升。中央氣象署指出，週一至週三各地白天氣溫可達到30度左右，且中南部地區氣溫可達30度以上，山區易有零星短暫陣雨，週四起因鋒面通過、東北季風增強，天氣轉涼、轉雨，直到週日恢復晴到多雲的好天氣。

    中央氣象署預報員鄭傑仁指出，明日週一清晨北部宜蘭氣溫18至20度，其他地區21至23度，白天天氣進一步好轉，各地晴到多雲，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭山區有零星短暫陣雨，午後高屏地區、中南部山區有零星短暫陣雨。

    氣溫方面，明日東半部地區27至29度，西半部地區普遍在30至32度，局部地區可達33至34度，南部近山區上探36度。

    鄭傑仁說，週二因迎風面水氣增加，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有零星短暫陣雨，午後降雨機率較高，高屏地區、其他山區有零星短暫降雨；週三維持晴到多雲的好天氣，但台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、宜花地區及其他山區也有零星短暫陣雨。

    此外，週二、週三北部夜間清晨氣溫18至22度，中部、花東約21至24度，南部地區23至25度；白天氣溫方面，北部約29至32度，中南部31至33度，東半部約25至29度。

    週四、週五則受到鋒面通過、東北季風增強影響，鄭傑仁指出，中部以北轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，南部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，週六進一步受到華南雲雨區影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有短暫陣雨。

    鄭傑仁說，週四北部、宜蘭、花蓮白天氣溫仍有28至30度，中南部、台東約32至34度，各地夜間清晨氣溫約22至24度，但週五、週六白天氣溫略有下降，北部、宜蘭、花蓮約24至27度，中部地區26至28度，南部、台東氣溫約28至31度。

    未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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