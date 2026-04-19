陳智菡戴奢華珠寶美照誤發阿北IG 四叉貓突道歉抓包財產漏報！

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

網紅「四叉貓」劉宇質疑民眾黨立院黨團主任陳智菡操控前主席柯文哲的社群帳號，提到約4年前阿北的IG突然PO出陳智菡的全家福，不忘酸當時照篇中的陳智菡還戴了要價近13萬的奢華珠寶品牌「卡地亞」（Cartier）手環。但過沒多久，四叉貓突然又發文向陳智菡「道歉」，原因曝光讓大批網友笑翻！

中配李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，上了多檔政論節目砲轟陳智菡、現任主席黃國昌等人，陳智菡自覺委屈，昨天（18日）在社群發文抒發情緒，柯文哲特地留言安慰她。不過四叉貓懷疑可能是陳智菡使用柯文哲的帳號給自己留言，調侃「為什麼陳智菡要開柯文哲的帳號自己安慰自己？自導自演玩不膩耶……」

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不少人好奇為何會說柯文哲的社群是陳智菡操控？四叉貓今天下午曝解答，原來是因為柯文哲過去多次坦言社群發文都不是他本人所寫，陳智菡老公許甫也曾爆料柯文哲根本沒有自己粉專帳號的權限。再來是最有決定性的證據，就是柯文哲的IG在2022年7月16日突然PO出陳智菡一家三口到海邊玩的全家福，雖然隨後就刪除，但還是被眼明手快的網友們截圖嘲諷，四叉貓直言這證明了是陳智菡忘了切帳號，導致柯文哲IG誤發。

四叉貓還不忘酸，當時誤發的照片上，陳智菡手上戴了要價12萬9000元的卡地亞「Juste un Clou手環」。

但過了約莫1小時，四叉貓又發文向陳智菡道歉，原來是誤認陳智菡的手環，「智菡姊姊對不起，我上一篇發文誤認妳的卡地亞手環（小型款）價值約13萬，結果被許多網友私訊糾正，因為這款手環要看釘頭，小釘頭是小型款，大釘頭是經典款。比對陳智菡的照片之後，她手上配戴的應該是『經典款』，所以正確的價格為27萬4000元！我在此鄭重道歉，不小心把智菡姊的身價喊低了……」

但四叉貓又加碼翻出陳智菡的財產申報資料，「陳智菡被列為民眾黨不分區第19名立委，依法被列入名單之後就要進行財產申報，根據規定超過20萬以上的黃金、珠寶都必須申報，理論上價值27萬元的卡地亞手環應該要申報，但為什麼陳智菡的珠寶申報這一欄是０筆呢？智菡姊姊應該不會買A仿貨吧！」

柯文哲的IG於2022年7月突然發出陳智菡一家出遊的照片，一度引發熱議。（圖翻攝自Threads）

四叉貓為誤認陳智菡手上名牌手環的價格發文「道歉」。（圖翻攝自四叉貓臉書）

四叉貓質疑，既然陳智菡有價值逾27萬的名牌手環，為何財產申報資料上的珠寶申報為0筆？（圖翻攝自四叉貓臉書）

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