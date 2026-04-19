陳智菡操控柯文哲臉書帳號？ 四叉貓提多處跡象佐證

四叉貓提到，有很多人問他「問為什麼知道柯文哲的帳號是陳智菡操控的」，他強調，柯文哲多次公開表示社群帳號發文都不是他本人寫的，而許甫也曾經爆料，柯文哲沒有「柯文哲粉專帳號」的權限。（資料照）

前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後，在政論節目中頻頻將炮火瞄準立院黨團主任陳智菡，陳智菡17日接受專訪時，講到她和老公許甫的薪水頻頻被針對時，更忍不住落淚。事後陳智菡18日在臉書發文抒發情緒，柯文哲也留言安慰她，不過網紅「四叉貓」劉宇質疑是陳智菡使用柯文哲的帳號「自導自演」，四叉貓也在臉書發文提到他的推測，並以多項事證佐證。

四叉貓今凌晨在臉書發文質疑：「為什麼陳智菡要開柯文哲的帳號自己安慰自己？自導自演玩不膩耶……」並提到柯文哲帳號某次曾經不小心貼出陳智菡的私人照片，懷疑柯文哲帳號是由陳智菡管理。

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四叉貓提到，有很多人問他「問為什麼知道柯文哲的帳號是陳智菡操控的」，他強調，柯文哲多次公開表示社群帳號發文都不是他本人寫的，而許甫也曾經爆料，柯文哲沒有「柯文哲粉專帳號」的權限。此外，柯文哲帳號某次貼出陳智菡的私人照片，雖然已經快速刪除，但能夠證明陳智菡在操作柯文哲的帳號不小心誤發。

四叉貓最後也意有所指地說，當時那張誤發照片中，陳智菡手上的「卡地亞手環」將近13萬元。許多網友留言表示：「四叉貓大偵探！」、「月領20萬真好，可以買名牌手飾」、「還得是貓貓，總是哪裡痛往哪裡戳。」、「對啊，連結IG的詢問真的不厭其煩。」、「那過去被陳智菡個人臉書封鎖的應該可以去柯文哲臉書直接罵她了！」

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