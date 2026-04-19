比基尼辣妹露奶「停路邊X我」 年輕運將堅拒誘惑：我有女友了

計程車示意圖，與新聞事件無關。（路透）

台北一名計程車司機近日載到一名穿著清涼的長髮女子，短短路程卻頻頻遭到性騷擾，女乘客話題尺度大開、自曝剛結束性行為，甚至不斷挑逗運將，甚至一度伸手直奔司機褲檔；不過這名年輕運匠始終「堅守防線」，多次拒絕，並強調：「我有女朋友了！」

網傳畫面顯示，該名長髮女子僅穿著比基尼內衣與極短褲，剛上車便主動分享自己剛愛愛完，隨即不斷言語挑逗司機，甚至詢問：「你想要嗎？」司機急忙回答「不用！不用！我有女朋友了」。然而，女乘客卻質疑：「你真的有女朋友喔？有差嗎？」更直言「她又不知道」，司機只好無奈回應「不是這個問題啊，天公伯知道」。

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更誇張的是，女子在車輛行進間竟當眾解開比基尼上衣，甚至趨身靠近駕駛座，不僅盯著司機下半身問：「我可以抓一下嗎？」甚至大膽提議可以「停在路邊做」。運將全程拒絕所有不合理的要求，甚至為了避嫌及確保行車安全，身體緊貼車門與對方保持距離。面對女子持續的脫序行為，司機更無奈回應：「妳這樣真的開心嗎？」

影片曝光後，網友幾乎一面倒力挺司機，留言表示「男生要好好保護自己」、「直接開去派出所讓她下車」、「這種誘惑能把持住的真的沒幾個」、「運將真的是潔身自愛」、「這真的算性騷擾了吧？」、「萬一發生車禍怎麼辦？司機反應是對的」、「重點她說被內X還被弄四次，過程可能沒帶套，不怕被傳染性病才怪，還好司機夠堅定保持安全距離」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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