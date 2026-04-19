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    首頁 > 政治

    陳琬惠拒答「月領20萬」爭議 四叉貓怒：這題我問2年妳都沒回答

    2026/04/19 14:06 即時新聞／綜合報導
    四叉貓日前披露陳琬惠卸任立委後還被柯文哲每個月用20萬元「養著」。對此，陳琬惠回應，「側翼重複舊議題，不值得評論」。不過四叉貓今再度發文強調，這題他問了兩年，但陳琬惠始終沒回應。（資料照）

    四叉貓日前披露陳琬惠卸任立委後還被柯文哲每個月用20萬元「養著」。對此，陳琬惠回應，「側翼重複舊議題，不值得評論」。不過四叉貓今再度發文強調，這題他問了兩年，但陳琬惠始終沒回應。（資料照）

    網紅「四叉貓」劉宇日前披露前立委、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠卸任立委後，還被民眾黨前主席柯文哲每個月用20萬元「養著」。對此，陳琬惠16日回應，側翼重複舊議題，不值得評論。不過四叉貓今日（19日）再度發文強調，這題他問了2年，但陳琬惠始終沒回應。

    四叉貓表示，他前幾天講柯文哲使用「選總統的政治獻金專戶」的錢，在選舉結束之後，持續每個月花20萬元養著陳琬惠，陳回應說：「重複舊議題，不值得評論！」

    四叉貓強調，為什麼他要重複舊議題呢？因為這件事他問了2年，但陳琬惠都沒回答柯文哲政治獻金專戶憑什麼月花20萬養她啊，四叉貓直言：「就像黃國昌的美國兒子一樣，你們民眾黨不回答就是不回答，那我只好繼續講下去。」

    許多網友也留言：「他們那一群都是這樣啊」、「這就是坐領乾薪的人」、「重複的考古題都不會答！想選縣長可以這麼不用功」、「舊議題？問題是……陳某或是民眾黨有針對問題回答了嗎？」、「支持問到講為止！」、「有問題才不敢回！」

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