圖輯》「阿帕契」飛越荷姆茲海峽！ 美國軍方持續對伊朗海上封鎖

美軍阿帕契攻擊直升機在荷姆茲海峽上空飛行。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

美國與伊朗談判未果，美方針對伊朗實施海上封鎖，而伊朗疑似不滿美方封鎖行動，18日再度封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）近期也在社群媒體「X」貼出美軍各單位在阿拉伯海與荷姆茲海峽執行海上封鎖的側拍照片，其中還有AH-64「阿帕契」直升機飛越海峽上空的照片。

美國中央司令部近期貼出一系列照片，「阿帕契」直升機機隊17日執行巡邏飛行任務時，低空飛過海峽，背景則是荷姆茲海峽與一艘又一艘的貨輪。此外還有在中東水域巡邏的驅逐艦「平克尼號」（USS Pinckney），中央司令部強調，美軍的封鎖行動已經完全停止經由海路進出伊朗的經濟貿易。

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船塢登陸艦「拉許摩爾號」（USS Rushmore）也在封鎖行動中持續進行任務，包括提供直升機起降、小型無人機部隊偵察等等。

阿帕契機隊在荷姆茲海峽上空飛行。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」（USS Rushmore）上的美軍陸戰隊員正在監視貨輪。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

驅逐艦「平克尼號」在中東區域水域巡邏。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

船塢登陸艦「拉許摩爾號」在封鎖行動中持續進行任務。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

美軍人員在船塢登陸艦「拉許摩爾號」上操控無人機。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

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