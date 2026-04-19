為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    圖輯》「阿帕契」飛越荷姆茲海峽！ 美國軍方持續對伊朗海上封鎖

    2026/04/19 13:17 即時新聞／綜合報導
    美軍阿帕契攻擊直升機在荷姆茲海峽上空飛行。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

    美軍阿帕契攻擊直升機在荷姆茲海峽上空飛行。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

    美國與伊朗談判未果，美方針對伊朗實施海上封鎖，而伊朗疑似不滿美方封鎖行動，18日再度封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）近期也在社群媒體「X」貼出美軍各單位在阿拉伯海與荷姆茲海峽執行海上封鎖的側拍照片，其中還有AH-64「阿帕契」直升機飛越海峽上空的照片。

    美國中央司令部近期貼出一系列照片，「阿帕契」直升機機隊17日執行巡邏飛行任務時，低空飛過海峽，背景則是荷姆茲海峽與一艘又一艘的貨輪。此外還有在中東水域巡邏的驅逐艦「平克尼號」（USS Pinckney），中央司令部強調，美軍的封鎖行動已經完全停止經由海路進出伊朗的經濟貿易。

    船塢登陸艦「拉許摩爾號」（USS Rushmore）也在封鎖行動中持續進行任務，包括提供直升機起降、小型無人機部隊偵察等等。

    阿帕契機隊在荷姆茲海峽上空飛行。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

    阿帕契機隊在荷姆茲海峽上空飛行。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

    兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」（USS Rushmore）上的美軍陸戰隊員正在監視貨輪。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

    兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」（USS Rushmore）上的美軍陸戰隊員正在監視貨輪。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

    驅逐艦「平克尼號」在中東區域水域巡邏。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

    驅逐艦「平克尼號」在中東區域水域巡邏。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

    船塢登陸艦「拉許摩爾號」在封鎖行動中持續進行任務。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

    船塢登陸艦「拉許摩爾號」在封鎖行動中持續進行任務。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

    美軍人員在船塢登陸艦「拉許摩爾號」上操控無人機。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

    美軍人員在船塢登陸艦「拉許摩爾號」上操控無人機。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播