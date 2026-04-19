大甲媽遶境彰化見暴力衝突！偵查隊長鼻樑斷裂噴血 警追緝3嫌

彰化分局偵查隊長蕭登元被打到鼻樑斷裂噴血。（資料照）

大甲媽祖昨天（18日）晚間行經彰化市自強路時爆發信眾嚴重肢體衝突，警力強勢排除反遭陣頭毆打，彰化警分局偵查隊長蕭登元慘遭打到鼻樑斷裂，當場噴血掩鼻，另2名員警也遭打傷，引發警政署高度重視，彰化縣警局長陳世煌今天（19日）強調，他們已根據蒐證畫面逮捕1名動手滋事的男子，身上搜出毒品，另已向檢方聲請拘票追緝另3名在逃男子，全力追捕中。

昨天深夜大甲媽祖遶境活動，在彰化市自強路195巷口同宮廟團體爭相抬轎發生拉扯衝突，警方發現立即強力介入排除，過程中遭陳姓男子等人推擠推打，造成彰化分局偵查隊長蕭登元等3名員警受傷送往秀傳醫院治療。蕭登元鼻樑斷裂，邱分隊長及黃偵查佐遭擦挫傷，至今蕭登元仍住院觀察。

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陳世煌今天記者會指出，施暴的陳姓男子現場立即逮捕，經漏夜偵辦，通知宮廟林姓負責人到案說明，另已辨識3名施暴犯嫌，報請彰化地檢署指揮偵辦並開立拘票拘捕中；本案逮捕過程中發現陳男身上攜帶毒品咖啡包及K菸，並有幫派註記及多項刑案資料，全案依妨害公務、傷害、妨害秩序、毒品等罪嫌移送偵辦，對於暴力行為將依法嚴懲追究，絕不寬貸。

陳世煌強調，對於任何假藉宗教名義從事暴力行為，將採取「強勢執法、嚴正究責」原則，展現維護治安與公權力的決心，同時呼籲參與宗教活動民眾應保持理性守法，共同維護宗教盛事的莊嚴與安全，警方亦將持續強化勤務部署，確保活動順利平安進行。

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大甲媽昨晚在彰化市遶境爆發嚴重肢體衝突，多名警察被打傷。（圖由jacky.627提供）

彰化縣警局刑警大隊長溫裕宏說明監視器鎖定打人嫌犯。（記者湯世名攝）

彰化縣警局長陳世煌（中）宣示絕不姑息暴力。（記者湯世名攝）

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