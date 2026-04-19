要台灣硬吞10涉台措施 官員轟：中共找協力者敲鑼打鼓

「鄭習會」後，中國公佈10項涉台措施，政府堅定拒絕此糖衣毒藥。全國商業總會明將召開記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公協會代表出面表態，藉此向政府施壓。（路透社檔案照）

「鄭習會」後，中國公佈10項涉台措施，政府堅定拒絕此糖衣毒藥。據指出，全國商業總會明將召開記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公協會代表出面表態，藉此向政府施壓；官員痛批，這些對台措施都是糖衣毒藥，產業界、農民看得很清楚，但中共難免會找一些在地協力者開始敲鑼打鼓。

中國持續軍機艦擾台，我政府日前表態不增開兩岸直航航點，直指目前既有的13個包機航點，包括中方本次提出的西安，都沒有航空公司提出申請，顯示需求仍屬不足，而上海、福建民眾來台自由行，須透過觀光「小兩會」先行溝通。

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據了解，商業總會明日將召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，將要求政府配合開放；中國媒體《中評社》則已撰文「商總20日結合7大公會站出來挺陸10項惠台」，為特定產業團體力挺中共涉台措施宣傳。

熟稔兩岸情勢的官員受訪指出，國民黨主席鄭麗文訪中，配合習近平的政治需求，附和中共的說法。國民黨不顧過去的歷史教訓，忘記了西藏、香港的慘痛經驗，忘記了過去國共合作的悲劇，更遑論中共所謂「惠台」措施，經常是「口惠實不至」。

官員批評，國共合謀不能傷害中華民國，不能傷害台灣的自由民主生活方式，「我想這個老把戲已經搞20年了，也沒有什麼了，那種對台政策都是糖衣毒藥，產業界、農民也看得很清楚，但是老共難免會找一些在地協力者開始敲鑼打鼓。

官員說，除找公協會要政府接受中共所提10項措施，未來在立法院，在野黨可能會推動國共合作的方案。不過，如果他們敢推的話，就讓台灣人民來制裁國民黨，我們應該守護中華民國，守護台灣的自由民主，不要讓他們把台灣拖入統一框架。

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