再多「惠台」統戰也沒用！ 赴中工作意願、佔比雙創新低

中國從2018年的「惠台」31條、2019的26條，積極拉攏台灣人赴中國就業創業，但成效不彰。（法新社資料照）

「鄭習會」後，北京以「舊瓶裝舊酒」祭出對台10大措施，不過，從2018年的「惠台」31條、2019的26條，積極拉攏台灣人赴中國就業創業，但成效不彰。根據我勞動部最新調查，台灣民眾赴中工作意願僅剩1.6％，創下新低；我主計總處也統計，赴中工作人數從2012年最高峰的43萬人，幾乎減半至2024年的23.1萬人，佔國人赴海外工作比率也創新低。

勞動部每年針對「勞工生活及就業狀況」進行調查，從2016年起，針對台灣勞工赴海外工作意願調查，其中到中國工作的意願，2016年的7.9％、2017年8.3％、2018年為7.7％，一路下滑到2025年僅剩1.6％，創下調查以來的新低。

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此外，據主計總處調查，赴中工作人數最高峰為2012年的43萬人、佔海外工作比率逾6成，後因疫情人數迅速銳減，2021年僅剩下16.3萬人、佔51.1％，雖然疫情解封後人潮緩慢回流，但根據最新統計，2024年僅剩下23.1萬人、佔海外工作人數比率僅剩下34.7％，佔比也是新低。

台大政治系副教授陳世民表示，中國經濟悽慘，房市不振、消費萎縮、內需無法提振，而且內捲現象嚴重，企業利潤縮減、青年失業率上升，就連台灣對外投資，2010年83.8％在中國，去年降到約3.7％，美國已成為台灣最大對外投資對象，「台灣年輕人不是傻子，不會不了解」。

陳世民說，除經濟因素外，政治氛圍也讓台灣民眾到中國找工作卻步，「他們當然也會怕」，尤其是言論審查、網路管制，還有推動國安修法，又發布「懲獨22條」意見，提高國人赴中的風險，根據陸委會到今年3月的統計，赴中失聯、遭留置盤查或遭限制人身自由，至今已有300多人，可能還有黑數。

陳世民認為，這次中國對台祭出10措施，沒有納入拉攏台青赴中就業創業，應該是過去成效不彰，台灣人赴中就業創業的人越來越少，北京也知道這對台灣人已失去吸引力了，也很難再提更好配套措施。他強調，北京所謂「惠台」措施預設政治框架，是政治操作的統戰戲碼，台灣民眾被騙很多次，早已看清。

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