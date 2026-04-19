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    首頁 > 政治

    柯文哲疑被噴辣椒水、陳清龍在旁狂吃地瓜球？他這麼解釋

    2026/04/19 09:49 記者歐素美／台中報導
    民眾黨前主席柯文哲於17日晚上陪同西屯區市議員參選人劉芩妤至逢甲夜市掃街拜票，疑有不明人士噴灑辣椒水，致柯文哲等人以手掩嘴咳嗽。（民眾黨提供）

    民眾黨前主席柯文哲於17日晚上陪同西屯區市議員參選人劉芩妤至逢甲夜市掃街拜票，疑有不明人士噴灑辣椒水，致柯文哲等人以手掩嘴咳嗽。（民眾黨提供）

    民眾黨前主席柯文哲17日晚上陪同台中市西屯區市議員參選人劉芩妤至逢甲夜市，卻傳出疑被人噴灑辣椒水，柯文哲、劉芩妤及多名志工等咳嗽不適；隨行的立法院民眾黨團總召陳清龍表示，當時他走在另一側，未聞到味道、也沒受影響，但看到劉芩妤咳嗽，有上前關心，至於有人懷疑噴辣椒水與2名機車騎士有關，他澄清，騎士是稍早在活動開始前發現，與疑似被噴竦椒水有時間差。

    劉芩妤表示，她和柯文哲在逢甲夜市掃街時，遭兩名騎乘機車的不明人士，惡意向志工及空氣中噴灑辣椒水，現場造成多人呼吸道嚴重不適，對公共安全造成極大威脅，嚴正譴責此惡意暴力行為。

    不過，當時陪同掃街的陳清龍，在電視直播鏡頭下，卻安然地吃著地瓜球，引發網友質疑。對此陳清龍表示，當時他走在劉芩妤的左後方，辣椒水疑似從路邊噴灑，他走在靠馬路的一側，因此並未被波及，他是看到劉芩妤在咳嗽，才關心詢問，但當時劉芩妤一直咳，也沒說是辣椒水。

    陳清龍說，兩名騎乘機車的人士是在活動開始時經過，疑被噴辣椒水時，並未有機車經過，時間有一點落差。

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