何欣純提坐月子補助遭民眾黨批「拿香跟拜」？她霸氣回應了

台灣民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇質疑何欣純的坐月子補助是抄襲民眾黨。（民眾黨提供）

民進黨台中市長參選人何欣純昨陪同賴清德總統至台中市水安宮參拜時，提出「坐月子補助」政見，台灣民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇批評何欣純的政策涉嫌抄襲台灣民眾黨在今年1月發布的《2026地方政見白皮書》；何欣純對此回應指出，不必急著向提出解決問題的人丟石頭，競選市長就是要提出願景、想方設法為市民，大家都有心要替孩子、市民提出好對策，那就一起捲起袖子來努力吧！

吳皇昇酸何欣純在賴清德總統面前急於表現，端出來的卻是涉抄襲的政見，他表示，非常歡迎何委員響應並支持民眾黨的優質政見，但既然要跟隨，就請大方標註出處，不需要玩文字遊戲，表面微調卻實質抄襲，這對台中市民來說是不及格的政治表現。

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吳皇昇指出，民眾黨原創版本主張給予10萬元的「生產坐月子金」，並主張由縣市政府社會局提供5萬元的孕期補助。這是一套完整的「10萬+5萬」生養支持體系，何欣純涉抄襲版本宣稱配合中央補助的10萬元，若當選市長，地方將加碼補助5萬元，質疑何欣純缺乏在地政策研究，只會東拼西湊、割稻尾，突顯民進黨在台中市的願景枯竭與政策空洞，何欣純不僅提不出創新主張，還只能拿民眾黨幾個月前就寫好的白皮書來當自己的政見發表，甚至還拉著賴清德總統來背書，場面顯得格外諷刺。

吳皇昇呼籲政治人物應該要有提出原創政策的能力與擔當，台中市民需要的是一位有原創願景的市長，而不是一位只會「複製貼上」的參選人。

何欣純表示，公共政策能有討論是好事，尤其能減輕年輕家庭及家長的負擔，是她未來就任市長必須的責任，她也提出有效可行、市民又能真正受益的政策，希望更多市民朋友共同關注。

何欣純陪同賴清德總統到台中市水安宮參拜，並提出坐月子補助的政見。（記者廖耀東攝）

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