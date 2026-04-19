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    首頁 > 政治

    軍購金額不同調 藍堅持「3800億＋Ｎ」 趙少康主張先匡列8100億

    2026/04/19 11:01 記者林欣漢／台北報導
    對於國民黨仍主張軍購「3800億元＋Ｎ」，前中廣董事長趙少康今日表示，他主張匡列8100億元。（資料照）

    對於國民黨仍主張軍購「3800億元＋Ｎ」，前中廣董事長趙少康今日表示，他主張匡列8100億元。（資料照）

    「國防特別條例」在立院續卡關，國防部明天再度應邀針對預算向立委機密專報「補課」後，預計週三下午將再次由立法院長韓國瑜召開朝野黨團協商。對於國民黨仍主張軍購「3800億元＋Ｎ」，前中廣董事長趙少康今日表示，他主張匡列8100億元，但先審查通過已收到美國111億美元發價書的3500億元，剩下的4600億元暫時凍結，等到接到新的美國發價書再行通過。

    趙少康：政治不是粗魯的硬幹就贏

    對於國民黨堅持收到發價書才同意政院送審的「＋Ｎ條款」，趙少康強調，政治是一種藝術，不是喊打喊殺、暴虎馮河、粗魯的硬幹就贏，既能守住自己原則，又能很技巧的讓對方難以責怪，才是雙贏。

    匡列8100億元 先過3500億元、凍結4600億元

    「軍購案還是我的版本最好。」趙少康說，他主張用1.25兆減去要在國內採購的預算，匡列8100億元，但先審查通過已收到美國111億美元發價書的3500億元，剩下的4600億元暫時凍結，等接到新的美國發價書再行通過。這樣既沒有減少美國期待在美國採購的數字，也堅守立委認真審查的職責。

    趙少康認為，「美國如果還不滿意，就是無理取鬧了，因為不是我不放行，是你發價書沒發來。要怪你自己，怎麼怪我呢？但至少我是通過匡列了8000多億元向美採購啊，你美國應該可以放心了。」

    趙少康表示，他的建議才是能兼顧各方的版本，要裡子有裡子，要面子有面子，內外兼顧，既能消除美國疑慮，又守住國民黨立場，更重要的，維護台灣的利益，防止不肖綠色商人藉機發國防財。

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