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    首頁 > 政治

    連當年柯文哲結婚餐廳都知道？ 他稱李貞秀是「PRO級頭號柯粉」

    2026/04/19 08:23 即時新聞／綜合報導
    張育萌分析，黃國昌以為踢掉李貞秀、讓李看到自己被柯文哲「無情切割」後會「由愛生恨」，但事實上李貞秀不可能恨柯文哲。（資料照）

    張育萌分析，黃國昌以為踢掉李貞秀、讓李看到自己被柯文哲「無情切割」後會「由愛生恨」，但事實上李貞秀不可能恨柯文哲。（資料照）

    前民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍後，持續在各政論節目「爆破」民眾黨。台灣青年世代共好協會理事長張育萌分析，民眾黨黨主席黃國昌以為踢掉李貞秀、讓李看到自己被柯文哲「無情切割」後會「由愛生恨」，但事實上李貞秀不可能恨柯文哲。張育萌還提到，李貞秀甚至連柯文哲當年結婚宴客的餐廳都知道，是「PRO級頭號柯粉」。

    張育萌提到，李貞秀在被民眾黨排進不分區名單前，曾經有自己創業過，她參加過新竹創新創業協會，還當ES 委員會的主委，而創新創業協會的春酒今年3月辦在新竹經國路上的老字號餐廳「家欣樓」，李貞秀當時也有去。

    張育萌表示，李貞秀當時無視雙重國籍的違法事實，堅持自己是「立法委員」，而春酒那天李貞秀上台致詞時向大家提到，現在春酒吃飯的這間「家欣樓」，其實也是柯文哲和陳佩琪結婚宴客的餐廳。張育萌說：「這已經是PRO級頭號柯粉了吧？請問誰會知道這種事？」

    張育萌分析，李貞秀之所以加入民眾黨，就是因為柯文哲的理念，已經是「教旨」等級的信仰，而黃國昌從來沒搞清楚重點，以為踢掉李貞秀之後，貼著柯文哲就可以保平安，實在是大錯特錯，狂熱信徒看到柯文哲的「無情切割」，並不會由愛生恨，只會說服自己「阿北一定有他的苦衷」，最後得出「阿北被黃國昌蒙蔽」的結論。

    張育萌最後笑說：「超速仔黃國昌機關算盡，也沒想到自己被頭號柯粉反噬。」

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