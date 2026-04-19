不只黃國昌與桌子拍照！ 柯文哲遭爆曾求見「日本政界大咖」遭拒

民眾黨創黨主席柯文哲（左）與現任黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌去年（2025年）率團訪日，傳出求見多位日本政要未果，甚至因與首相辦公桌合照而遭酸。而昨（18）日晚間，日本神戶市議員上畠寛弘更在Threads加碼爆料，揭露2024總統大選前，柯文哲也曾因立場不明與政治訊號風險，遭到日本政界親台大咖「拒見」。

上畠寛弘表示，2024台灣總統大選前，民眾黨相關人士曾替柯文哲牽線，希望能拜會一位在日本政界極具影響力的前參議院議長。該位前參議院議長是著名的親台派大咖，對台灣有深厚的理解與情感。

請繼續往下閱讀...

當時其秘書官徵詢上畠的意見，上畠寛弘認為，當時台灣正值蔡英文政府執政，且外界普遍預期賴清德有可能成為下一任總統。在這樣的情況下，他判斷若進行會面，恐怕會向台灣釋放錯誤的政治訊號。

上畠寛弘指出，此外從柯文哲過去的發言來看，其對日本的立場並不十分明確，是否具有親日立場也有待審慎判斷。綜合以上因素，他明確表達「沒有會面的必要，且不應該會面」的看法。最終，這次會面被決定不予進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法