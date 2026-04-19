童子瑋：「親子電影院」巡迴七行政區 盼選舉帶給城市希望

民進黨基隆市長參選人童子瑋昨天（18日）推「親子電影院」首演，未來將在各行政區放映。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋昨天（18日）舉辦「親子電影院」系列活動，首場選在基隆市暖暖區「碇內羅傑天母社區」登場；童子瑋說，他不僅會提出政見，也已經規劃一系列電影活動，未來會巡迴基隆各行政區，把優質政見跟歡樂時光帶給青年家長，一起讓基隆小孩快樂長大。

童子瑋表示，這一次能夠順利舉辦親子電影院，要特別感謝民進黨立法委員陳培瑜協助串連富邦文教基金會的momo mini親子電影院，節目串連多部寓教於樂的動畫，以動物議題為主軸，讓小孩在娛樂中也能學習到珍貴的知識。他說，選舉不一定要很嚴肅或是攻訐，重點是要帶給城市希望。

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陳培瑜出席活動時表示，童子瑋長年關心基隆小孩的教育環境，無論是捐贈物資或改建設備，童子瑋都常常跟她一起向中央爭取資源。陳培瑜強調，童子瑋的政見完整豐富，從「生、托、養、育」四大面向協助青年父母減少壓力，相信有助於改善基隆的少子化問題，是一位準備好的候選人。

童子瑋說，其實他從擔任議員開始，就關心基隆教育，因為下一代的成長是基隆未來能否發展的關鍵，從校園周邊通勤步道的安全、支持學校體育校隊的裝備，到日常節慶的關心跟捐贈，他都從未缺席，永遠跟學校、家長、學生站在一起，因為他自己也是基隆長大的小孩，對他們的成長非常感同身受。

童子瑋表示，舉辦親子活動，主要是為了在假日提供青年父母更多的去處，讓他們跟小孩有更多的回憶，因為基隆的戶外空間有限，室內設施較不充足，未來他會傾聽市民的心聲，逐步改善加強現有的親子建設。

日前，童子瑋已提出完整的兒少政策，包含基隆新生兒補助16萬起跳；推動一國中學區一公托、延長托育時段，擴大夜間與延托量能，以及補助鼓勵企業托育；全台首創每月1000元育兒消費券補助，免費接種輪狀病毒疫苗；國高中小入學禮金10000元等政策。童子瑋強調，照顧孩子是最偉大的事，他一定把讓基隆小孩快樂長大，當成他的市政理念。

民進黨基隆市長參選人童子瑋（前排右二）昨天（18日）推「親子電影院」首演，未來將在基隆各行政區放映。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

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