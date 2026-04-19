國民黨讚「惠台十條」和平利多 民進黨轟：配合中共詐騙台灣人

國民黨主席鄭麗文回台後表示，感謝中共中央台辦宣布多項涉台政策措施。（資料照）

中共在「習鄭會」後釋出所謂「10項惠台措施」，國民黨主席鄭麗文隨即指示黨內落實對接，讓民眾感受和平紅利。民進黨中國部今批評，這些內容只是過去對台統戰舊政策的回收再包裝，且將經貿交流與政治前提掛鉤，國民黨卻配合宣傳，稱其為「善意」，對台灣社會釋放錯誤訊號，讓人民忽略其中風險，如果不是根本不了解中國，就是有意配合中共詐騙台灣人民。

民進黨中國部指出，自2018年起，中國已陸續推出「惠台31條」、「惠台26條」、「農林22條」與「福建對台21條」等，累計上百項措施。此次所謂「新十條」，不過是從既有政策中剪貼重組。所謂的「新」，正證明過去的「惠台」政策很無感、口惠而實不至，如今利用「習鄭會」推出，只是統戰話術的再加工，製造利多假象影響台灣社會認知。

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民進黨中國部表示，兩岸交流之所以困難，關鍵在於中國長期將交流與政治綁在一起，「九二共識」或「反對台獨」等條件，都是在要求台灣接受其政治框架。中國更多次將經貿與交流作為政治工具，隨時中止、限制甚至制裁台灣特定產業，任何缺乏制度保障與可預測性的政策都有高風險，反而可能轉化為壓迫工具，不應被視為真正的利多，台灣也不應輕言放棄近年努力開拓有成的國際市場。

民進黨中國部提到，如兩岸航點恢復、觀光開放、中國學生來台等涉及需兩岸協商的議題，台灣政府早已多次透過公開管道與既有機制表達應進行制度化協商，但中方卻長期迴避；此外，中共對台始終採取「兩手策略」，一面釋出經濟與交流訊號，另一面卻持續以軍機、軍艦與海警船擾台，在武力威脅持續存在的情況下，所謂「善意」缺乏基本可信度。

民進黨中國部表示，把關風險、守住底線，才是對台灣真正負責的做法。台灣需要的不是包裝過的「利多」，而是穩定、對等、可長可久的交流基礎。面對層出不窮的統戰操作，最重要的不是被話術牽著走，而是看清政策本質、辨識風險來源。國民黨頻繁炒作稱中國在「習鄭會」後公布的「10項涉台政策」，是「對台大善意」與「惠台大禮包」？！如果不是根本不了解中國，就是有心配合中共詐騙台灣人民！

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