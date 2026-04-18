伊朗又封荷姆茲海峽 川普:「有點滑頭」但不被勒索

美國總統川普18日在白宮簽署行政命令。（美聯社）

針對伊朗重新封鎖荷姆茲海峽，美國總統川普18日表示，伊朗「有點滑頭」，但是他也說，美國正在和伊朗談，「今天結束前會有些資訊」。另一方面，伊朗表示，收到透過巴基斯坦轉交的美國新提案，正在審視。

《以色列時報》、《衛報》報導，川普18日在白宮向記者表示，伊朗當天重新封鎖荷姆茲海峽，「有點滑頭（got a little cute），一如他們47年行徑」，但是「他們不能勒索我們」。川普說，儘管發生重新封鎖海峽一事，但華府正在和德黑蘭談，對話「實際上進行得非常好，我們就拭目以待，不過，今天結束前會有些資訊」。

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另外根據《法新社》報導，伊朗最高國家安全機構「最高國家安全委員會」18日發出聲明，表示伊朗正在審視美國的「新提案」。聲明表示，這份聲明是由近日訪問德黑蘭的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）轉交，「新提案是由美國提出，伊朗正在審視，尚未回應」。

巴基斯坦積極斡旋美國和伊朗的和談，穆尼爾日前訪問德黑蘭3天，與伊朗最高領導階層會談。伊朗最高國安委員會的聲明還表示，伊朗的談判代表團「不會做絲毫妥協、讓步或寬容，將竭力捍衛伊朗民族的利益」。

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