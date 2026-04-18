為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗又封荷姆茲海峽 川普:「有點滑頭」但不被勒索

    2026/04/18 23:14 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普18日在白宮簽署行政命令。（美聯社）

    美國總統川普18日在白宮簽署行政命令。（美聯社）

    針對伊朗重新封鎖荷姆茲海峽，美國總統川普18日表示，伊朗「有點滑頭」，但是他也說，美國正在和伊朗談，「今天結束前會有些資訊」。另一方面，伊朗表示，收到透過巴基斯坦轉交的美國新提案，正在審視。

    《以色列時報》、《衛報》報導，川普18日在白宮向記者表示，伊朗當天重新封鎖荷姆茲海峽，「有點滑頭（got a little cute），一如他們47年行徑」，但是「他們不能勒索我們」。川普說，儘管發生重新封鎖海峽一事，但華府正在和德黑蘭談，對話「實際上進行得非常好，我們就拭目以待，不過，今天結束前會有些資訊」。

    另外根據《法新社》報導，伊朗最高國家安全機構「最高國家安全委員會」18日發出聲明，表示伊朗正在審視美國的「新提案」。聲明表示，這份聲明是由近日訪問德黑蘭的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）轉交，「新提案是由美國提出，伊朗正在審視，尚未回應」。

    巴基斯坦積極斡旋美國和伊朗的和談，穆尼爾日前訪問德黑蘭3天，與伊朗最高領導階層會談。伊朗最高國安委員會的聲明還表示，伊朗的談判代表團「不會做絲毫妥協、讓步或寬容，將竭力捍衛伊朗民族的利益」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播