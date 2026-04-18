正視家族黑暗史！德國推出「納粹搜尋引擎」 可清查父祖是否入黨

德國國會大廈前納粹大屠殺受難者活動的「我們記得」標語。（歐新社檔案照）

1940年代希特勒（Adolf Hitler）統治下的納粹德國，進行系統性迫害，是德國歷史上一大傷痛。近日德國和美國合作，利用人工智慧技術整理大量檔案，推出網路搜尋引擎，可搜尋納粹黨員紀錄，讓民眾找出其家族先人中，是否有人加入納粹黨。

《美國有線電視新聞網》（CNN）17日報導，德國時代週報（Die Zeit）推出這個由德國和美國合作的搜尋引擎，四月初上線以來，已經有數百萬人次使用。該刊表示，開放這個資料庫是希望「終結因遭誤解帶來羞恥感而產生的沉默」。

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這套資料庫收錄納粹黨（國家社會主義德意志勞工黨）1925年到1945年間黨員紀錄。這些資料原本在二戰末期差點被納粹銷毀，被及時搶救交由美國保存，先後存放於「柏林文獻中心」和德國國家機構「聯邦檔案館」，並由美國國家檔案館保存副本。

根據時代週報報導，1925年起的20年間，共有1020萬名德國人入黨，在戰爭末期達到約900萬名黨員。該刊歷史部主任史塔斯（Christian Staas）表示，民調顯示，僅非常少數德國人認為其先人支持納粹，多數相信家族長輩反對希特勒，但是這顯然不完全符合史實，「或許我們的搜尋引擎有助於人們更務實地看待過去」。

不少使用者查詢後證實他們的懷疑大為震撼。有人發現兩名祖父都曾入黨，也有人說證實了40多年來的懷疑，自己的曾祖父是納粹黨員，「疑問得到解答了，儘管很受傷」。還有家族研究者查出，一名猶太親屬的「雅利安人」（納粹眼中的優越人種）丈夫在1933年加入納粹，而這名親屬後來遭殺害。

倫敦維納大屠殺圖書館（Wiener Holocaust Library）共同館長施密特（Christine Schmidt）表示，這個搜尋引擎有助對納粹時期的研究，也是對這段時期以及其導致的恐怖，進行國家和國際的歷史清算和究責上，邁出重要一步。

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