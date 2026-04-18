陳智菡挨批薪水太高淚灑攝影棚！她嗆：妳憑啥領20萬

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（資料照）

前民眾黨不分區立委李貞秀被開除黨籍後，頻上政論節目砲轟民眾黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡，還嗆陳智菡「我小孩都比你有錢」。陳智菡昨接受節目專訪，談到她很在意有人拿她和先生許甫的薪水做文章，講到委屈處忍不住落淚。對此，媒體人詹凌瑀今（18日）於臉書發文質疑，「妳陳智菡是憑哪一點可以領20萬？」

陳智菡昨日指出，很多人拿她薪水做文章，事實上都是亂算。雖然薪水比過去在從事媒體業高，但她工作上幾乎沒休息。對於李貞秀嗆「我小孩都比你有錢」，她就是祝福跟尊重。接著她哽咽表示，其實有幾點李對她的指控讓她相當在意，因為政治工作者也是很在乎自己的聲譽的，但她常常很難為自己澄清，因為薪水是個人隱私。

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她還提到，自己被指控薪水很高，跟許甫兩人都在吸黨內資源，她對許甫感到很抱歉。講到難過處，陳智菡已經無法再忍住淚水，忍不住請主持人讓他休息一下。

媒體人詹凌瑀今日於臉書發文質疑：「20萬不高嗎？這在一般企業都是專業經理人層級的薪水了，電視台的資深主播也不一定有這樣的薪水，妳陳智菡是憑哪一點可以領20萬？」

詹凌瑀還說，而且民眾黨不是常常在哭窮嗎？為什麼可以給陳智菡這樣高到不像話的薪水？「她的KPI又是什麼？有人能說得清楚嗎？上節目哭、四處嗆人、天天罵民進黨、巴結柯文哲黃國昌aka.向上管理，就能領20萬？難怪別人看不下去。」

詹凌瑀最後也嗆，之前還好意思批評林飛帆領9萬，超可恥，人家至少有學歷也有見識，「哪像陳智菡許甫兩夫妻，就是民眾黨的蛀蟲，沒有民眾黨，你們什麼都不是。不要得了便宜還賣乖。」

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