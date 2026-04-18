11人接連死亡或失蹤！涉機密研究背景 美國政壇要求調查

凱西亞斯（Melissa Casias）生前具備國防機密權限，於2024年離奇死亡。她是美政壇近期關注的11名敏感背景人士名單中的關鍵案例之一。（圖取自 Sierra Casias 社群媒體）

近期一份整理名單顯示，美國至少有11名涉及敏感研究背景的人士離奇死亡或失蹤，其中部分案例可追溯至2022年。這份橫跨數年的名單引發美政壇關注，多位國會議員正要求行政部門介入調查，釐清這些不同時間發生的案件之間，是否存在未被察覺的共同背景或安全威脅。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，這一系列案件涉及多位曾參與核武、太空技術或尖端軍事項目的專家。隨著最新一起涉及敏感資訊的人士死亡，使名單累積至11人，促使美方部分官員開始回溯檢視相關背景，旨在確認受害人士所接觸的國安機密，是否與其遭遇的事故存在聯繫。

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報導指出，這份名單最早的案例可追溯至2022年。當時年僅35歲、正致力於研發尖端推進技術的火箭科學家埃斯克里奇（Amy Eskridge）傳出死訊；此外，名單中還包含2024年離奇死亡的凱西亞斯（Melissa Casias），她生前受僱於國防承包商並具備高度安全權限，失蹤多日後被發現死於車內。

由於這些案例的專業背景皆涉及高度敏感技術，其死因或失蹤過程近期再度被提領出來，並與其他類似案件一併納入觀察。美政壇目前促請國安單位全面審視這份累積的名單，以釐清背後是否涉及系統性的安全漏洞。

部分議員關注是否涉及外力 要求釐清案件關聯

針對此類現象，部分國會議員主張應深入調查是否存在潛在的外國干預或內部破壞。他們擔心，若具備特定專業背景的人士遭到特定針對，將對美國科研與國安體系造成負面影響。目前聯邦眾議員伯切特（Tim Burchett）等人已要求國安機構提供更詳盡的簡報。

《福斯新聞》報導指出，美方現階段仍將相關案件視為獨立事件處理，後續調查進展與官方回應持續受到關注。

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