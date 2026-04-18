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    首頁 > 政治

    傳北京動員台灣7大公協會挺「惠台」10措施 陸委會證實了

    2026/04/18 17:43 記者鍾麗華／台北報導
    陸委會。（資料照）

    陸委會。（資料照）

    全國商業總會理事長許舒博20日將召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，並動員旅行等7大公協會代表出面表態，陸委會今（18日）證實，連日來，接獲許多產業界團體、個人反應，表示各種直接、間接來自中方要求表態支持的施壓，呼籲相關公會不要屈從壓力，拒絕被利用成施壓政府工具，並呼籲對岸立即停止政治操作。

    陸委會表示，北京近日宣布10項涉台措施，多數項目皆為過去20年來，時而開放，時而以莫須有理由停禁，為我國產業、農漁民帶來高度不確定，更造成許多損失。政府有責任確保台灣經濟及產業不再受到這類無端風險，並防止被其政治統戰滲透及介入選舉的操作工具。

    陸委會指出，連日來，也接獲許多產業界團體、個人反應，表示各種直接、間接來自中方，要求表態支持的施壓令人不堪其擾。呼籲相關公會不要屈從壓力，拒絕被利用成施壓政府工具，並呼籲對岸立即停止政治操作。

    陸委會強調，全世界所有產業、經貿的正常往來關鍵都在「信用」，有可諸確信的健全機制，才能保障產業、農漁民的利益不受到類似危害。呼籲北京當局，兩岸任何開放措施都涉及政府公權力與制度管理事項，中方若真有意推動相關措施，都應透過雙方政府既有機制進行協商，並且不附帶任何政治前提，這也才是推動健康有序兩岸交流的應有途徑。

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