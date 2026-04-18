日本自衛隊艦艇通過台海後 共軍今宣布在東海軍演

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號（舷號107）17日通過台灣海峽，將前往南海，參與美國與菲律賓的「肩並肩」聯合軍演。（圖取自日本海上自衛隊網站）

日本自衛隊「雷」號護衛艦昨天通過台灣海峽引發中國不滿提出強烈抗議後，共軍東部戰區通報，今天在東海相關海空域，組織海空兵力展開聯合戰備巡航，宣稱這是年度計畫內的正常安排。

共軍東部戰區下午4時發布中英文新聞稿，東部戰區新聞發言人徐承華稱，4月18日，東部戰區在東海相關海空域，組織海空兵力展開聯合戰備巡航，這是年度計畫內的正常安排，旨在檢驗部隊聯合作戰能力。

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徐承華又稱，東部戰區部隊將「根據安全形勢需要」，常態組織有關軍事行動，維護國家主權安全和地區和平穩定。

中國外交部發言人郭嘉昆昨天下午在例行記者會指日本自衛隊艦艇進入台灣海峽活動，已向日方提出強烈抗議。他宣稱，日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，已經給中日關係帶來嚴重衝擊。日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽，是錯上加錯，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的危險圖謀。

共軍東部戰區昨晚通報，日本「雷」號驅逐艦自17日凌晨4時2分至下午5時50分通過台灣海峽，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

共同社昨晚報導引述多名日中關係消息人士稱，日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日航行通過台灣海峽。自去年10月高市早苗政權上台以來，海上自衛隊艦艇過航台灣海峽尚屬首次。

至截稿，共軍東部戰區未公布在「東海相關海空域」軍演的範圍。

共同社昨天報導，中國政府近期對上海近海的東海與黃海上空5處空域發布了警告民航飛機可能面臨危險的航行通告（NOTAM），為期40天，到5月6日結束。中方未公布具體事由，有觀點認為此舉暗示將實施軍事演習軍演，也有分析稱意在牽制日本。

美國聯邦航空總署（FAA）網站資訊顯示，中國劃定的警告空域分別是上海東北方向的黃海上空2處，以及上海東南方向的東海上空3處。5處合計面積約為台灣本島的2倍，被指範圍之廣實屬罕見。

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