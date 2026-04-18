為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    色膽包天！球場旁男球迷忘情狂揉女伴胸部 臉紅畫面全被播出

    2026/04/18 17:22 即時新聞／綜合報導
    球場邊兒童不宜一幕全被播出。（取自X）

    球場邊兒童不宜一幕全被播出。（取自X）

    美國職棒大聯盟（MLB）日前一場比賽，在關鍵時刻場邊卻出現令人臉紅心跳的畫面。一名男球迷在觀眾席上狂揉身邊女伴的胸部，還大力甩動，而這一幕全被現場攝影機捕捉下來。

    外媒報導，這件事發生在美國時間週四，海盜隊對上國民隊比賽的第10局關鍵時刻。當時打者曼古姆（Jake Mangum）正站上打擊區，鏡頭帶到他身上時，意外捕捉到他身後觀眾席上男女正在進行兒童不宜的親密互動。

    影片中可見，兩人本來有說有笑，接著男子突然大力揉捏、甩動女伴的胸部。女子一度想制止，但男球迷不為所動，好在女子過程中臉上都露出笑容，並無明顯不悅。

    一名網友在X上分享了該影片，並打趣稱這是因為當天的「1美元熱狗」活動，讓現場球迷陷入瘋狂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播