色膽包天！球場旁男球迷忘情狂揉女伴胸部 臉紅畫面全被播出

球場邊兒童不宜一幕全被播出。（取自X）

美國職棒大聯盟（MLB）日前一場比賽，在關鍵時刻場邊卻出現令人臉紅心跳的畫面。一名男球迷在觀眾席上狂揉身邊女伴的胸部，還大力甩動，而這一幕全被現場攝影機捕捉下來。

外媒報導，這件事發生在美國時間週四，海盜隊對上國民隊比賽的第10局關鍵時刻。當時打者曼古姆（Jake Mangum）正站上打擊區，鏡頭帶到他身上時，意外捕捉到他身後觀眾席上男女正在進行兒童不宜的親密互動。

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影片中可見，兩人本來有說有笑，接著男子突然大力揉捏、甩動女伴的胸部。女子一度想制止，但男球迷不為所動，好在女子過程中臉上都露出笑容，並無明顯不悅。

一名網友在X上分享了該影片，並打趣稱這是因為當天的「1美元熱狗」活動，讓現場球迷陷入瘋狂。

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