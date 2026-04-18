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    首頁 > 國際

    重新開放不到1天！ 伊朗軍方宣布：恢復封鎖荷姆茲海峽

    2026/04/18 17:31 即時新聞／綜合報導
    伊朗宣布全面恢復對荷姆茲的嚴密監控與實質控制。（路透）

    伊朗宣布全面恢復對荷姆茲的嚴密監控與實質控制。（路透）

    伊朗昨天（17日）才宣布在與美以暫時停火期間開放荷姆茲海峽商業航運，但不到一天時間伊朗又轉彎，今天（18日）又宣布全面恢復對荷姆茲的嚴密監控與實質控制。

    綜合外媒報導，負責協調伊朗國防軍與伊斯蘭革命衛隊的哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya Central Headquarters）今天宣布，由於美國拒絕解除針對伊朗港口的軍事封鎖，他們決定恢復對戰略要道荷姆茲海峽的封鎖。

    哈塔姆安比亞發言人祖法格里（Ebrahim Zolfaghari）宣稱，伊朗先前基於誠意，根據談判協議一度放寬限制，允許有限數量的商船與油輪在管控下通行，但美方無視協議，持續以「封鎖」為藉口在海域進行「海盜行為與海上竊盜」，已嚴重干擾伊朗的合法貿易，海峽控制權目前已「恢復至先前狀態」。

    這意味著伊朗軍方將重啟對行經該水道船隻的查驗、攔截或強勢引導。伊朗要求，美國必須停止對所有從伊朗港口出發、或目的地為伊朗的船隻所實施的航行限制，在美方結束「海上封鎖」之前，荷姆茲海峽將維持目前的嚴密管理狀態。

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