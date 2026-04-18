總預算案4/21邀卓揆報告後付委！藍鎖定媒宣費 白促軍警消修法

立法院16日朝野協商達成共識，中央總預算21日付委審查。（資料照，記者田裕華攝）

立法院16日朝野協商達成共識，中央總預算21日付委審查，行政院同時承諾，除了執行718億元新興計畫預算之外，半年內提出軍人待遇與警消退休金保障修正草案。對此，國民黨立委王鴻薇說，預計在總預算報告質詢結束後才進入審查，聚焦媒宣費編列增加情況加強把關；民眾黨立委王安祥則說，將嚴格審查預算、確保資源用在人民身上，並呼籲行政院儘速提出軍警消保障修法，避免延宕。

總預算即將進入實質審議，藍白立委後續態度、審查時程規劃及優先檢視項目備受關注。王鴻薇指出，目前總預算審查時程仍需依黨團幹部規劃進行，預計要等到星期二之後，總預算報告質詢結束才會進入審查，後續協商與完成時間需由黨團幹部統籌。

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至於審查重點，她說，今年度仍聚焦媒宣費，因為上次都通刪，今年相關項目出現編列增加情況，所以會在媒宣費進行較嚴格審查，其餘則依各部會內容個別檢視。對於整體預算規模，以去年包含台電一千億元撥補為例，造成總額偏高，若扣除該項，預估今年應不會高於去年水準，應該僅約3％。

王鴻薇呼籲執政黨，預算編列不應浮編，若有項目大幅增加，必須清楚說明理由與用途，不能含糊帶過，同時也要重視執行面問題，包含標案與採購流程、國防等項目，她舉例，過去國安與警政單位防彈背心採購曾出現驗收不合格、甚至瑕疵品流入問題，相關案件已進入調查，因此預算執行與採購品質更應嚴格把關，若涉及責任問題也應由相關人員負責。

民眾黨立委王安祥則說，面對各類預算案審查，黨團的態度始終是保持嚴格審查，把關每一分辛苦的納稅錢都必須用在人民的身上。同時，行政院承諾要在半年內才提出的軍警消人員保障措施，也不應該以拖待變，必須儘速展現國家對於各類公職的實質照顧，才是使國家長治久安之計。

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