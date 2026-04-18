借充電被拒惱羞成怒 男竟在寶雅門口燒金紙

邱姓男子今日下午因為向台北市大安區一家寶雅借電充電遭拒，竟憤而在店門口焚燒金紙示威。（記者鄭景議翻攝）

23歲邱姓男子今日下午因為向台北市大安區一家寶雅借電充電遭拒，竟憤而留在現場阻撓店家生意，甚至大膽在店門口焚燒金紙示威，嚇壞過路民眾。大安分局警方獲報後迅速趕抵現場將邱男制止並逮捕，全案訊後依刑法恐嚇罪及放火罪移送台北地檢署偵辦。

大安分局新生南路派出所調查，今日下午1時許接獲民眾報案，指稱位於捷運忠孝復興站2號出口附近的寶雅有民眾滋事。員警抵達後發現，邱姓男子正神情激動地在店家大門口點火焚燒金紙，現場煙霧瀰漫且緊鄰人潮擁擠的商圈，警方隨即將邱男當場逮捕。

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據了解，邱男當時進入百貨後向店員要求提供插座讓其手機充電，但因店家並無此項服務且基於安全考量予以拒絕。邱男遭拒後不僅未離去，反而開始在店內阻撓其他顧客採買、干擾生意，隨後更走出門外拿出一疊金紙現場點火燃燒，意圖以此恐嚇店家。

由於在公共場所縱火的行為已嚴重危害社會安寧與公共安全，警方偵訊後認定其行為已觸犯刑法，依刑法恐嚇罪及放火罪移送台北地檢署偵辦。

大安警分局呼籲，警方對於暴力及滋擾商家行為秉持「零容忍」立場，民眾若遇到各類糾紛，應循正常管道協調或請求法律協助，切勿因一時意氣用事而採取暴力或違法手段解決，否則必將面臨法律嚴懲。

邱姓男子今日下午在台北市大安區一家寶雅門口焚燒金紙示威。（記者鄭景議翻攝）

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