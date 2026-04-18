鳳林西瓜還沒上市「假帳號搶先俗賣」耍詐 農民檢舉到手軟氣炸

鳳林松讚西瓜園的西瓜們都還躺在田裡，尚未進入採收季，但網路上卻有許多假帳號貼採收影片，業者氣得喊告。（松讚西瓜提供）

社群軟體Threads平台農產品詐騙橫行，前一陣子是各地農改場遭冒名賣手指酪梨等「新產品」，花蓮大西瓜即將上市，鳳林鎮松讚西瓜也遭盜用名義賣超便宜西瓜「2顆500元」，業者氣得發聲明「請停止侵權行為」！

這兩天Threads平台上出現多組假帳號，首次貼文就是賣西瓜，假冒「鳳林松讚西瓜」名義，連西瓜園地址都PO出，大打「品嚐價1顆280元、2顆500元」、每顆重量25至35台斤，貼文內卻要網友加LINE私訊聯繫。

請繼續往下閱讀...

業者氣得發聲明，有假帳號未經授權擅自使用「松讚西瓜」名義對外賣西瓜，已嚴重誤導消費者，因為松讚西瓜是依法註冊的商標，只是海量貼文太多了，已經很努力上網檢舉，但假帳號還是春風吹又生，一直到今天下午都還是有一模一樣的貼文出現，呼籲網友務必透過官方管道販售。

花蓮縣府農業處指出，花蓮縣西瓜產季最快是玉里西瓜，約4月底開始，鳳林西瓜要等到5月上旬、壽豐西瓜需到5月中旬，假帳號所張貼的採西瓜影片照片都是假的，因為目前鳳林的西瓜都還在田裡努力長大，現在尚未開始採收「影片都是假的」。

農業處長陳淑文說，這類假借小農名義賣西瓜的詐騙案，常以低價、產地直銷刺激民眾購買，但實際上可能出現匯款後沒有出貨、或商品不符品質，請民眾購買可洽各瓜農、農會的官方購買管道，不要透過不明連結購買。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法