蘇巧慧新莊座談會 喊打造國影二期為「三金博物館」

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧啟動議員座談會，下午到新莊區與黨籍立委吳秉叡、黨籍在地市議員、黨籍市議員參選人造勢。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧啟動各區議員座談會，今（18）日下午到新莊與黨籍立委吳秉叡、市議員林秉宥、翁震州、鍾宏仁，以及黨籍市議員參選人陳岱吟、吳奕萱共同造勢。蘇巧慧指出，新莊有9個里是她的選區，也在新莊長大，她與吳秉叡共同服務新莊鄉親，爭取教育、交通改善、國家電影及視聽文化中心二期，未來盼打造國影二期為「三金博物館」，並推動新莊老街重新活化。

蘇巧慧說，她參選市長，希望新莊更好，她與吳秉叡一起關心校園建設改善、泰板輕軌、西盛支線建設，還有台65線增設新莊第二南下出口匝道等，他們也成功爭取國影二期由中央全額負擔並擴充新莊市民所需的停車場，光是這些建設，就能想像新莊的未來會持續前進，她想打造國影二期為金馬、金鐘、金曲「三金博物館」，再串連周邊街廓、中港大排、體育園區打造藝文休閒廊帶，同時再推動新莊老街活化。

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蘇巧慧說，建設如有她來當市長，與中央合力推動，會更有力；吳秉叡無私傳承經驗給後輩，真心希望台灣好，並帶著在地黨籍市議員顧新莊，懇請大家支持，讓她和新北隊讓新莊風華再現。

吳秉叡笑說，常有人問他為何不選市長，他真的不要，「這攤予我，足食力」，蘇巧慧不分日夜跑行程600多天，他把新莊、國會顧好就好，艱苦的讓年輕人來承擔。他也提及立院朝野僵局說，他不認為在野會順利放行軍事預算等，台灣人要保護台灣，讓台灣自己強大，不要讓人欺負，因此懇請鄉親支持蘇巧慧，也要支持黨籍市議員參選人全壘打，才更能順利編預算照顧新莊，不會像中央政府一樣被修理、工作無法執行，還被批評執政什麼都不做。

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