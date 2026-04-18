21船全掉頭！美艦持續封鎖伊朗港口 川普：沒100％協議不放行

美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「墨菲號」（USS Michael Murphy）在海上航行。（圖：美國海軍）

美國持續對往返伊朗港口的航運實施海上限制行動。美軍表示，在阿拉伯海執行巡弋的飛彈驅逐艦參與相關任務，自行動展開以來，已有21艘商船在航行途中接獲指示後轉向，並返回伊朗方向。美國總統川普表示，美方所稱的封鎖行動將持續，直到雙方達成「100% 完整協議」為止。

根據《亞洲國際新聞》（ANI）報導，美國中央司令部（CENTCOM）18日發布聲明指出，伯克級飛彈驅逐艦「墨菲號」（USS Michael Murphy）目前正於阿拉伯海執行巡弋任務。聲明表示，美軍對試圖進出伊朗港口的船隻發出航行指示，已有21艘商船依指示調整航向，並返回伊朗水域。

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面對美方動作，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，荷姆茲海峽航運仍由伊朗管理，船隻須依指定路線通行並取得批准。

川普則在「Truth Social」發文回應，表示即便伊朗宣布重新開放相關水道，美方針對伊朗港口的限制行動仍將持續，直到雙方達成完整協議為止。

報導指出，相關行動正值以色列與黎巴嫩達成10天停火期間。伊朗方面重申對航道的管理權，美方則維持對伊朗港口的限制措施，雙方立場持續呈現對峙。

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